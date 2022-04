Los médicos preparan el paro y la marcha de mañana contra IOMA: el reclamo, punto por punto

En un comunicado, la Agremiación Médica Platense confirmó el paro y la movilización que mañana llevará a cabo en reclamo de una recomposición real de los honorarios correspondientes a 2021 y 2022. Según informaron la marcha partirá a las 11 desde su sede central de calle 6 entre 55 y 56 y culminará en el edificio de la obra social de los empleados bonaerenses. Se informó que también sumarán una serie de necesidades que los profesionales de la salud vienen realizando desde hace meses.

Es así que los médicos nucleados en la AMP no atenderán a los afiliados bajo la cobertura del IOMA, con excepción de los casos que revistan carácter de urgencias, se aclaró. Bajo el hashtag #IOMA precariza, que ya comenzó a viralizarse en las redes de la Agremiación Médica Platense y de médicos de la Ciudad, expresaron que "la medida de fuerza es el corolario de un conflicto que creció en las últimas horas, a partir de la difusión desde el Instituto de una oferta de aumento que las autoridades de la AMP calificaron de 'falaz' y 'mentirosa'". El presidente de la Agremiación, Pablo Romero, sostuvo que “la oferta de un 66 por ciento es falaz y mentirosa; en realidad IOMA nos ofreció un 36 por ciento lineal a todas las prestaciones que se realizan a través de la AMP”.

En ese sentido el titular de la Agremiación aclaró que “de ese 66 por ciento del que habla el presidente del IOMA un 30 por ciento corresponde a un incentivo por el uso de herramientas digitales que no están del todo desarrolladas ni del todo difundidas por el Instituto y, además, el IOMA puede dar ese incentivo sin necesidad de incorporarlo a la negociación por la recomposición de honorarios”.

Desde la AMP reclaman, en principio, cerrar el incremento correspondiente a 2021 y avanzar con el de este año. “El diálogo está abierto, nunca lo hemos cerrado, de hecho estamos esperando una respuesta a un contrapropuesta que hicimos del 45 por ciento a agosto”, dijo Romero. Y enfatizó “que quede bien en claro que nosotros no cortamos el diálogo, no cerramos la negociación, y la oferta que llegó no es del 66 por ciento lineal, es de un 36 por ciento, muy por debajo del 45, que es el porcentaje que la Provincia cerró con los médicos del sector público”.

Además de la recomposición de honorarios, en la mesa de negociación la AMP presentó los siguientes reclamos ante el Instituto:

- MANEJO DISCRECIONAL DEL PADRÓN. El IOMA impide el ingreso de nuevos médicos/as que eligen trabajar a través de la AMP mientras precarizan a los profesionales que deben facturar sus honorarios a una empresa gerenciadora en los policonsultorios y/o a través de entidades sanatoriales.

- PÉRDIDA SOLAPADA Y PAULATINA DE LA LIBRE ELECCIÓN DEL MÉDICO/A Y DEL LUGAR DE ATENCIÓN. Utilizan como argumento que ofrecen una “cobertura al 100%” en los policonsultorios sin decir que en la Ciudad de La Plata existen más de 2.000 médicos/as agremiados/as que atienden sin copago, es decir, sin costo para afiliados/as.

- DEUDAS. Atraso sistemático y voluntario en el pago de las obligaciones del Instituto.

- ATRASO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL NOMENCLADOR. No se puede seguir trabajando con un nomenclador de prácticas que data de 1958.

- HONORARIOS EN INTERNACIÓN. Incumplimiento del compromiso asumido en la mejora de los honorarios de los médicos internistas. El IOMA hasta el momento, no hace más que denigrar el trabajo de los profesionales de la salud y poner en riesgo la atención de calidad de sus afiliados y afiliadas.

Este será el recorrido de la marcha de mañana: