Oposición, a la Justicia: busca frenar la designación K

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) volvieron a cuestionar la estrategia del Frente de Todos (FdT), impulsada por Cristina Kirchner, de conformar un interbloque en el Senado y la atribuyeron a la intención del oficialismo de conseguir un lugar más en la nueva integración del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, adelantaron que irán a la Justicia para intentar frenar esa maniobra kirchnerista.

Mientras el interbloque opositor en el Senado le envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que no le tome juramento al senador Martín Doñate, designado por la Vicepresidenta luego de que el oficialismo partiera su bloque en la Cámara alta para sumar otro espacio en el organismo que designa y remueve jueces.

En una reunión virtual de la mesa nacional de JxC los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; de la UCR Mario Negri y Roxana Reyes (representante en la Magistratura), y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, definieron una doble estrategia para contrarrestar la movida del oficialismo: primero, le enviaron a Rosatti una copia de todo lo actuado ante Cristina Kirchner y Sergio Massa, como la propuesta de consejeros por la primera minoría (la diputada Reyes y el senador Luis Juez) y le pidieron abstenerse de tomar juramento al postulante de Cristina en la Magistratura.

Pero además, Negri, Schiavoni, Reyes y Juez (el senador del PRO que, tras la jugada kirchnerista, perdió su silla en el organismo judicial) decidieron llevar la discusión al Juzgado N° 3 en lo Contencioso Administrativo Federal. Allí le pedirán al juez que ejecute el fallo de la Corte que ordenó llevar de 13 a 20 los miembros en el Consejo de la Magistratura, y que además le exija a Massa y Cristina designar a Reyes y Juez como representantes de las minorías en el organismo.

La mesa nacional de JxC ratificó que “los representantes de las minorías que deben ser designados en el Consejo de la Magistratura son los vigentes al momento del fallo de la Corte” e insistirán en que su propuesta de consejeros es anterior a la del FdT al dividir el bloque y quedarse con tres de las cuatro sillas que eñlos senadores tienen asignadas en el órgano judicial.

“Con esta maniobra se está impidiendo hacer operativo el fallo de la Corte”, dispararon en JxC y argumentaron: “Partir el bloque representa una maniobra engañosa para construir fraudulentamente una primera minoría con el objeto de desnaturalizar la designación de un consejero, que por derecho corresponde a la oposición”.

“Ante esta ‘gravedad institucional’, la Corte tiene que intervenir en forma urgente fijando la modalidad y alcances para la conformación del Consejo de la Magistratura”, señaló la coalición opositora en el documento.

Más allá del comunicado conjunto, distintos referentes opositores salieron a rechazar la estrategia oficialista. Entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, protestó que “el kirchnerismo le hace trampa a la democracia” y advirtió: “No lo vamos a permitir”.

CRISIS INSTITUCIONAL

“La emergencia institucional en Argentina no ha desaparecido. En el Senado lo que sigue en juego tiene la misma gravedad institucional que venimos advirtiendo desde un comienzo”, enfatizó, por su parte, el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados. “Nos preocupa mucho lo del Senado, no hay que bajar la guardia. El oficialismo parece no tomar dimensión de lo que están haciendo”, agregó.

Negri, se preguntó “cuántos consejeros quiere tener Cristina (Fernández de Kirchner) en representantes del Senado”, y se respondió que “tres de los cuatro”, una lectura que también exhibió el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien entendió que la intención del oficialismo es “robarse el lugar del PRO en el Consejo de la Magistratura”.