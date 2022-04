Cerruti elogió la situación en Venezuela y desde Human Rights Watch la cruzaron: "¿En qué planeta vive?"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, defendió hoy la decisión del presidente Alberto Fernández de llamar a que los países de Latinoamérica y el Caribe retomen lazos diplomáticos con Venezuela ya que "la situación está cambiando" en ese país y "no tiene sentido seguir haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo".

De inmediato, salió a responderle la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk: "¿En qué planeta vive?", se preguntó.

La reacción de Taraciuk a través de su cuenta en Twitter fue después que en su habitual conferencia de prensa semanal, que esta semana se realizó hoy viernes, la funcionaria afirmó que el jefe de Estado ha dialogado sobre la situación de Venezuela con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y otros referentes de ese campo, quienes sostienen que "la situación ha cambiado de un tiempo a esta parte".

"Recientemente hubo elecciones en algunos distritos en los que el Gobierno (de Nicolás Maduro) perdió. Difícil hablar de un país donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones", explicó la portavoz.

Esta semana @alferdez dijo que en Venezuela los problemas se habían disipado. Recién la portavoz @gabicerru llegó hasta hablar de democracia.



¿En qué planeta vive?



Le comparto mi hilo sobre la realidad en Vzla: https://t.co/lTSn4vmuHf pic.twitter.com/u1MSKjm44v — Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 22, 2022

Esta semana, durante la visita oficial que realizó a Buenos Aires el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el mandatario argentino anunció la decisión de retomar relaciones diplomáticas con Caracas y, luego, hizo extensiva la invitación a actuar de la misma manera a los restantes gobiernos de la región.

"Latinoamérica tiene que unirse y acompañar. En el tema de Venezuela es que no es excluyendo, castigándolos, como se soluciona, sino sentándolos en una mesa de negociación y mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común", concluyó Cerruti.

Los dichos del jefe de Estado ya habían motivado una respuesta de la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, también a través de un hilo en Twitter, en el que afirmó que "Venezuela enfrenta 3 graves crisis simultaneas: la brutal arremetida contra opositores, la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos".

"Presidente Alberto Fernández: sus declaraciones sobre Venezuela son muy preocupantes. Todos queremos que Venezuela vuelva a funcionar normalmente y que los venezolanos puedan volver a su patria. Pero ello no va a ocurrir ocultando la realidad. Usted sostiene que los problemas “se han ido disipando”. Aquí datos que muestran que ello no es así: Expertos independientes de la ONU documentaron que la justicia venezolana no solo no investiga delitos y abusos sino que es cómplice de ellos", se­ñaló.

Y agregó: "La emergencia humanitaria, que no se debe a un desastre natural sino en gran medida a políticas del régimen, dificulta el acceso de millones de venezolanos a la salud y a la alimentación. Un tercio de los venezolanos hoy sufre de inseguridad alimentaria. El éxodo de alrededor de 6 millones de venezolanos, que representa el 20% de la población, seguirá aumentando mientras la situación en el país no mejore. ACNUR pronostica que llegará a 8,9 millones hacia finales de 2022. Usted también dijo que Venezuela "ha ido avanzando en su proceso electoral". El mayor avance fue permitirle a la Unión Europea observar las elecciones de noviembre 2021 por primera vez en 15 años. El informe preliminar de la misión fue tan lapidario que los expulsaron del país. Para que eventualmente haya elecciones libres en Venezuela, los observadores independientes recomiendan: asegurar la independencia judicial, terminar con las inhabilitaciones políticas arbitrarias, promover la libertad de expresión y la autocensura. Para liderar una respuesta regional hacia una salida democrática en Venezuela, el presidente Alberto Fernández precisa partir de un diagnóstico correcto sobre lo que allí ocurre. De lo contrario, sus gestiones servirán para darle legitimidad al régimen represivo de Nicolás Maduro".