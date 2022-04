De nuevo asaltaron a jubilados: fue cuando la pareja dormía en su vivienda

Con preocupante asiduidad, matrimonios de jubilados de diversos barrios platenses vienen padeciendo en sus propios hogares la inseguridad.

En algunos casos, inclusive, no sólo los damnificados sufrieron el despojo de sus pertenencias, sino que además tuvieron que soportar castigos físicos y tormentos psicológicos.

Y en la madrugada de ayer, atravesaron por un asalto en su vivienda de 27 entre 65 y 66, una pareja conformada por un hombre de 79 años y su esposa, de 73.

“GRITÉ Y ME TAPÓ LA BOCA”

En la tarde de ayer, Graciela (73), desde la ventana del frente de su casa, le contó a EL DIA algunos de los pormenores del angustiante momento que afrontó junto a su esposo durante el asalto.

La mujer de 73 años dijo que se trató del primer robo en su domicilio, donde viven hace 52 años

Cuando el reloj se aproximaba a las 3 y media de la mañana, la pareja se despertó sobresaltada por fuertes ruidos.

“Me levanté preocupada y quise saber qué había ocurrido, por lo que abrí una puerta que da a un patio. Pero jamás imaginé que estos ladrones estaban ahí”, confesó.

Enseguida, precisó que los delincuentes “eran tres” y que uno de ellos no dejó pasar la oportunidad para ingresar por la fuerza a ese domicilio.

Sin embargo, la propia damnificada se encargó de mencionar que intentó evitar la situación.

La desigualdad de fuerzas físicas entre los maleantes y esta jubilada, resultó determinante para que la banda se saliera con la suya.

Varios de los robos a personas jubiladas ocurren mientras se encuentran en sus casas durmiendo

Como se produjo un breve forcejeo entre la dueña de casa y uno de los intrusos, que pugnaba por meterse “de prepo” en la vivienda, Graciela mencionó: “Grité, pero el asaltante me tapó primero la boca y después me dio un empujón que me hizo caer al piso”.

Su esposo, en tanto, permaneció acostado en la cama.

Pero bastaron unos pocos segundos para que los cinco, la pareja de jubilados y los indeseables visitantes, se juntaran en el dormitorio principal de la finca.

Fue entonces cuando las víctimas comenzaron a ser indagadas acerca de dónde guardaban la plata de la casa y las alhajas.

Graciela informó que luego que revisaran los principales muebles y cajones, se alzaron con su dinero: “Entre 6.000 y 7.000 pesos que nos quedaban de nuestras jubilaciones”, reveló.

“También nos robaron las alianzas y un par de gemelos”, añadió. Y según lo informado por la Policía, además la banda se dio a la fuga también con las llaves de la casa.

Asimismo, calculó que los responsables de este asalto permanecieron en la vivienda “una media hora”, al tiempo que rescató que “al menos no nos golpearon ni nos ataron”.

De todas maneras, una vez que los delincuentes ya estaban lejos, arribaron al lugar policías de esa jurisdicción. “Nos dijeron que por protocolo debían llamar al SAME. Vino una ambulancia, los médicos nos revisaron, pero por suerte con mi esposo estábamos bien pese al disgusto que tuvimos”, sostuvo.

Graciela admitió que, más allá de no haber tenido ningún percance de salud por el atraco, “con mi esposo quedamos afectados anímicamente”.

Por el momento, nada se saber sobre el paradero de esos delincuentes.

OTROS CASOS

Vale recordar que este mismo mes hubo asaltos -reflejados por EL DIA-a parejas de jubilados en sus casas de 58 entre 24 y 25 y en 6 entre 525 y 526. Por una experiencia similar pasó una mujer de 82 años en su inmueble de 143 entre 49 y 50, y otra de 90 años en 54 entre 23 y 24.