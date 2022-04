Crimen a la salida de un baile: lo molieron a golpes

El caso del hombre que murió en el Hospital San Martín tras ser hallado en la parada de micros ubicada en 122 y 70, en estado de inconsciencia y con signos de haber sufrido una brutal ataque, tuvo en las últimas horas la confirmación sobre las causas que desencadenaron su muerte.

Según se desprende de la operación de autopsia ordenada por el fiscal Juan Menucci, la víctima, identificada por la policía como Ramón Lesme Martínez, fue sometida a una feroz golpiza en la que sufrió diversas heridas y contusiones que terminaron desencadenando su muerte.

Si bien los pulmones y el hígado resultaron afectados, el daño más grave ocurrió a nivel cerebral a raíz de “un traumatismo encéfalo craneal grave” que se detectó en la zona occipital.

En el mismo procedimiento, se llegó a la conclusión de que, a raíz de este golpe, el hombre sufrió una falla multiorgánica que provocó un descenso estrepitoso del pulso que culminó con un paro cardíaco.

La pulsera del local bailable

Se detalló también que, pese a los esfuerzos que realizaron durante un espacio de 20 minutos, los médicos que lo atendieron en la guardia del Hospital San Marín no pudieron reanimar a la víctima y se declaró su fallecimiento.

Además se informó que el hombre presentaba una fractura nasal, un corte en los párpados, excoriaciones en los brazos y un golpe en la cabeza.

Todos estos datos vienen a confirmar que el hombre de 45 años falleció producto de la grave agresión que sufrió el domingo por la mañana antes de que fuera encontrado por vecinos de la zona de 122 y 70, descompensado y tendido sobre la vereda.

En este sentido, la investigación continúa centrada en determinar en qué momento y lugar la víctima fue abordada, la cantidad de personas que participaron del ataque y el móvil de la agresión.

Hasta el momento, la policía cuenta con el dato de que antes de caer desvanecido en la parada de micros ubicada casi en la esquina de 122 y 70, el hombre había estado en el boliche denominado “Tropiclub”, emplazado en 123 bis y 70.

Se llegó a esta conclusión por un elemento hallado en el registro que se hizo de las pertenencias de la víctima y que fue informado en el examen de autopsia practicado ayer. Se trata de una pulsera autoadhesiva, que la víctima tenía en la muñeca derecha con el nombre del local bailable ubicado en las cercanías.

En principio, la hipótesis de robo estaría descartada ya que cuando la Policía procedió al registro de las vestimentas, halló su billetera y su teléfono

En este sentido, si bien el caso es materia de investigación, todo apunta a que el sujeto pudo haber mantenido un pleito en las inmediaciones del local bailable que, potenciado por el alcohol, terminó en tragedia.

En esta línea, se investiga si el lugar en el que se gestó la diferencia fue el boliche o si, por el contrario, el origen de la violenta secuencia tuvo lugar en la vía pública.

En este sentido, será clave la información que se pueda extraer de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

Al respecto, vecinos del sector que dialogaron con este diario afirmaron que desde hace años las riñas callejeras son parte del paisaje dominical matutino en la zona.

“No creemos que el boliche sea el problema. La gente que asiste no se ubica y termina haciendo cada escándalo. Los sábados a la mañana es clásico encontrarse con la parejita que discute por tal o cual tema. La mayoría de las veces no pasa de los gritos e insultos pero no faltan los que se terminan yendo a las manos”, expresó una frentista.

Y completó: “A nosotros los vecinos, mucho no nos afectan estas peleas. Pero no son agradables las escenas de histeria, las corridas, los gritos o saber que pueden matar a alguien en la entrada de tu casa”.

LA INVESTIGACIÓN

Se proyecta que luego de la agresión, el hombre fue quien dirigió sus pasos hasta la esquina de 122 y 70 con la intención de abordar un transporte público.

Según testigos, de un momento a otro el hombre se desplomó en la vereda. Aquella situación motivó a las personas que se encontraban en el lugar a comunicarse al 911.

Al arribar al lugar, la policía se encontró con un hombre con el rostro desfigurado y con escasos signos vitales. Ante el preocupante cuadro, los efectivos convocaron a una unidad del SAME que se encargó de trasladarlo hasta el hospital San Martín, en donde terminó falleciendo.