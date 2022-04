Desesperación de padres con chicos que se atienden en Fleni porque les cortaron la prestación con IOMA

"No sé cuál el trasfondo del problema, pero la salud de Benicio no puede esperar". Con esa angustia graficó una mamá el calvario que desde hace unos meses está atravesando con los distintos tratamientos que su hijo debe realizarse en la clínica Fleni, donde no consigue que les turno con cobertura del IOMA.

Su caso es uno más de tantos de los padres que le contaron a EL DIA los inconvenientes que están teniendo para poder avanzar en los tratamientos de sus hijos con la obra social y el reconocido centro médico de alta complejidad.

"Somos de Bahía Blanca, mi hijo se llama Ulises del Barrio -tiene 8 años- y padece epilepsia refractaria. Actualmente utiliza un estimulador vagal (envía impulsos eléctricos a ese nervio, que a su vez los envía al cerebro y esto ayuda a prevenir las crisis convulsivas). Desde hace tres años nos atendemos en la sede del Fleni en Belgrano", cuenta Verónica.

La mujer agrega que "el estimulador necesita ascender, osea es un dispositivo interno que se controla de manera computarizada. El próximo control debería ser en el mes de agosto y en el Fleni me dijeron que no me podían dar turno o que llame en julio. Y ahí nos enteramos que en sí en un problema de que no quieren atender con IOMA".

Uno de los tantos casos corresponde a una nena de tres años de La Plata. "Emma tiene parálisis cerebral, nosotros nos atendemos en la sede de Belgrano con sus médicos de cabecera entre los que hay neurólogos, neurocirujanos y neuroortopedista donde hacemos controles cada dos o tres meses, utilizamos la sede de Escobar donde se hacen módulos intensivos, que serian de rehabilitación los cuales suelen duran de dos a tres semanas", cuenta Soledad Padilla la madre de la nena.

Pero desde hace dos meses están estancados en el tratamiento de Emma. "Tendríamos que hacer otro modulo intensivo con una cirugía de colocación de botox bajo anestesia y a su vez una rizotomía dorsal selectiva. Cuando llamamos para pedir controles nos dicen que no atienden por IOMA. Con otros padres nos fuimos enterando que había otros casos similares y le escribimos una carta dirigida al presidenta (Homero Giles) pero aún no tuvimos respuesta".

Benicio Pérez es un adolescente que tiene 15 años y vive en Beccar (partido de San Isidro). Graciela Median, su mamá, le contó a este diario su caso. "Beno se atiende en Belgrano y la parte de rehabilitación en Escobar. Necesita hacerse una rizotomía, lo cual requiere prótesis. Cuando quisimos avanzar con los trámites, la autorización de IOMA nunca avanzó. Hace dos meses que no me dan turnos, Fleni tiene conflictos con Ioma, nosotros lo sabemos pero todo de manera informal" y desesperada pidió: "La salud de Benicio no puede esperar".

"Mi hija (Julieta Melina Palomo Orgeira) está por cumplir 18 años. Desde los 9 se atiende en Fleni por IOMA. En el año 2020 la operaron allí (le hicieron una hemisferectomía) y luego estuvo en Escobar haciendo la rehabilitación. Actualmente, me dicen que ya no atienden por IOMA, por lo que debemos buscarte otra institución para continuar con sus controles y tratamiento. Estoy haciendo reclamos, pero no encuentro respuesta", describió Adriana Orgeira

QUÉ DICEN EN IOMA Y EN EL FLENI

EL DIA consultó a las dos instituciones involucradas. Desde el Instituto Médico de Obra Asistencial indicaron que "en este momento se está dialogando para hacer un convenio nuevo". Por su parte desde el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica aún no emitieron respuesta oficial.