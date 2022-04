Se profundiza la interna oficial con ataques constantes a Guzmán

La interna dentro del Frente de Todos sigue más vigente que nunca: en menos de 24 horas, el referente camporista y ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, fustigó dos veces al ministro Martín Guzmán (Economía) al hacerlo responsable de un modelo económico que, a su entender, ha provocado una crisis que decantó la derrota electoral del 2021.

En medio de una tensión que por momentos paraliza la gestión, en el Ejecutivo hoy vislumbran dos escenarios para dirimir el conflicto: un acuerdo de “cúpula” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner o la continuidad de los cimbronazos hasta la definición de las candidaturas de 2023. Y mientras se agudiza la crisis económica, los dirigentes del partido del gobierno dedican sus energías a los enfrentamientos internos o a embestir contra el Poder Judicial. La incertidumbre que se genera de esa manera ayer tuvo una manifestación en el aumento del precio del dólar blue.

“enemigo” interno

Lo cierto es que en el kirchnerismo no tomaron a bien las declaraciones del timonel de Economía cuando hace dos semanas alertó que las internas contribuyen a alimentar el fenómeno inflacionario y por ello advirtió que sólo estaban dispuestos a gobernar con los “funcionarios alineados”. Una verdad de perogrullo: evidentemente es imposible conducir un país en un Poder Ejecutivo en el cual algunos ministros y funcionarios discrepan en temas fundamentales con el titular de ese Poder.

Así, Larroque, el secretario general de La Cámpora que lleva la voz cantante del espacio cuando Máximo Kirchner opta por un estratégico silencio, ayer fustigó a Guzmán al asegurar que “no lo votó nadie” y le endilgó gran parte de la responsabilidad en la derrota electoral en las elecciones legislativas. “Me parece que en el 2021 hubo un veredicto a su política. Podemos seguir haciéndonos los tontos. Podemos seguir fingiendo demencia, pero también sepamos que está la gente de por medio”, analizó al machacar sobre la idea que la crisis económica hizo perder al oficialismo en los comicios de medio término.

Cruce en un acto

Un día antes el funcionario había cuestionado al titular del Palacio de Hacienda en un acto en Florencio Varela en el que se presentó un nuevo programa de ayuda alimentaria y donde remarcó que la política social debería llevarse a cabo “desde el ministerio de Economía” y no con un programa de asistencia de la administración bonaerense. En ese escenario había estado invitado un funcionario de cuño “albertista” como el ministro Juanchi Zabaleta (Desarrollo Social) que, sorprendido por la crítica, ensayó una respuesta al dirigente camporista.

“Hacerse cargo”

En Casa Rosada ayer coincidieron en que los ataques contra Guzmán tienen que ver con la necesidad del kirchnerismo de resguardar su propio capital político y no hacerse cargo del ordenamiento de la economía que fija el acuerdo con el FMI, que no influyó en la pérdida del poder adquisitivo que sufre la población en estos días porque aún no se ha tomado ninguna medida en cumplimiento con los compromisos adquiridos con ese ente. El presidente Alberto Fernández por ahora respalda a su ministro de Economía, sabe que el funcionario cuenta con el aval de las autoridades del Fondo y también de una personalidad importante en el concierto internacional como el Papa. “Guzmán y (Gustavo) Beliz, al que muchos también daban fuera del gobierno, cuentan con el apoyo de Francisco”, expresó un funcionario, por lo bajo, que suele mantener un contacto fluido con el Vaticano, al que se adjudica un papel protagónico por su influencia entre los dirigentes del peronismo.

Pero la soledad del Presidente es tal que el único que salió a cruzar a Larroque fue Luis D´Elía un franco tirador sin ninguna estructura que lo apoye, que hace tiempo viene criticando al kirchnerismo y que en esta oportunidad sostuvo que el único mérito de Larroque es ser amigo de Máximo y que “ tampoco lo voto nadie”.

Una charla

Lo cierto es que la tensión entre las dos principales alas de la coalición oficial promete nuevos episodios. En ambas trincheras reconocen que una posible solución al diferendo sería un cónclave entre Alberto y Cristina en el que se acuerde una suerte de “relanzamiento” de gestión con un nuevo gabinete. Para ello en ambas facciones deberían desprenderse de funcionarios afines. Es un escenario difícil. “Con cambios de nombres no se soluciona nada porque el kirchnerismo pide un rumbo económico diferente”, explicó, a su turno, otra fuente oficial.

Por eso muchos actores del oficialismo apuestan a una continuidad de “la guerra fría” entre el “albertismo” y el cristinismo. Sin ruptura. Y a la espera que la cercanía de la definición de las candidaturas, probablemente al filo del primer trimestre de 2023, termine ordenando la oferta electoral de la variopinta coalición oficial. En la oposición seguirán insistiendo en que se trata de una maniobra del peronismo para ocupar el espacio de la oposición cuando son gobierno. Una manera de evitar los costos de administrar la crisis del país sin producir “los cambios estructurales requeridos para despegar hacia el desarrollo económico.”

Alberto F. sabe que su ministro cuenta con el respaldo del Fondo Monetario y el Papa Francisco