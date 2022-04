Informe Tripero: Pipo Gorosito define el equipo para visitar a Atlético Tucumán

Este miércoles Gimnasia definirá el once titular para viajar y jugar ante Atlético Tucumán el viernes desde las 19 horas, en el marco de una nueva fecha de la Copa de la Liga. La única certeza hasta el momento es que no estará Guillermo Fratta, quien no llega por lesión la que lo marginó del segundo tiempo en el clásico ante Estudiantes. En su lugar todo indica que continuará Óscar Piris.

Las dudas que mantiene Pipo Gorosito son el regreso de Melluso, que podría ocupar el lugar de Guiffrery, la vuelta de Enrique -o que siga Gerometta-, mientras que Lautaro Chávez es candidato a meterse por Carbonero, aunque eso se develará en la práctica de mañana en Abasto.

Cabe recordar que el jueves habrá un nuevo entrenamiento y luego el plantel viajará para el partido del día viernes ante el Decano del norte.