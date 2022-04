Boric con empresarios, y las Madres en la ESMA

Antes de regresar a su país, tras dos días de visita oficial a Argentina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a no olvidar los crímenes de las dictaduras para no repetir la historia, tras una recorrida por la ex ESMA junto al mandatario Alberto Fernández. Se mostró conmovido al abrazarse con representantes de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El exlíder estudiantil de tendencia izquierdista, dijo además que su Gobierno apoyará la candidatura del Museo de la exESMA como patrimonio mundial de la Unesco, incentivará la colaboración de ese lugar con el Museo de la Memoria de Chile y promocionará “los derechos humanos de manera irrestricta en todo el continente’’.

Más temprano Boric, encabezó la apertura de un encuentro con más de cuarenta empresarios argentinos y chilenos, en donde invitó al sector privado a cooperar en la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Finalmente, manifestó su compromiso por alcanzar un “acuerdo” con Argentina sobre los límites de la plataforma antártica continental.