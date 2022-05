Unos se irán, otros serían negociados y algunos podrían pegar la vuelta

Se terminó la temporada para el Lobo y el lunes el plantel volverá a trabajar en el predio de Estancia Chica de cara al nuevo certamen. Recién el fin de semana del 5 de junio comenzará el Torneo de la LPF, en el cual se enfrentarán todos contra todos y finalizará el fin de semana del 23 de octubre. En el medio, habrá un nuevo mercado de pases.

Esta vez Gimnasia buscará sostener la base que supo conformar en el campeonato que acaba de culminar, cortar algunos contratos de futbolistas que no terminaron de rendir y a la vez sumar caras nuevas que lleguen para reforzar, sobre todo, la última línea.

Además, la dirigencia albiazul comenzará a encarar renovaciones claves. La primera de ellas, por cuestiones de tiempo, será la de Eric Ramírez, cuyo contrato vence en junio. El delantero jugó el segundo tramo del certamen y fue fundamental en la remontada que exhibió el equipo luego del empate en el clásico, que justamente él marcó.

Y además, si bien tienen vínculo hasta diciembre, también comenzarán las conversaciones con Cristian Tarragona y Rodrigo Rey. El delantero fue el goleador del equipo con 8 tantos y cerca estuvo también de liderar la tabla general de artilleros. El ex Vélez cumplió las expectativas y la intención es que permanezca más allá de fin de año. Cuando le tocó salir durante el encuentro contra Newell’s, fue ovacionado por los cuatro costados del Juan Carmelo Zerillo.

Una situación similar ocurre con el ex golero de Godoy Cruz, quien terminó atajando en buen nivel y que al igual que el delantero, se identificó rápidamente con el club.

En lo que respecta a las salidas, es prácticamente un hecho que no serán tenidos en cuenta los defensores Guillermo Fratta y Francisco Gerometta y tampoco el mediocampista central Nery Leyes. Todos ellos se encuentran a préstamo, y con vínculo vigente hasta diciembre, pero con vía libre para buscar nuevos destinos.

Asimismo, tampoco continuarían en la institución Maximiliano Coronel y Nicolás Contín, quienes vienen de recuperarse de sendas lesiones de rodilla y terminan su ligazón con la institución. A priori, ninguno de los dos renovará su contrato.

Por otra parte, la idea de la Comisión Directiva es concretar al menos una venta y el jugador apuntado podría ser Germán Guiffrey. El marcador zurdo no tuvo demasiados minutos bajo el mando de Néstor Gorosito, quien priorizó primero la titularidad de Guillermo Fratta y la de Oscar Piris después y lo utilizó mayormente como lateral izquierdo ante la ausencia de Matías Melluso.

Esta falta de oportunidades en el primer equipo podrían posicionarlo como uno de los futbolistas a negociar en el mercado exterior y que la institución pueda tener un importante rédito económico.

LA DEFENSA Y ALGUNOS REGRESOS

Ante estos muy factibles alejamientos de al menos tres defensores, uno de los focos del mercado que comenzará el 23 de mayo, estará puesto en la última línea. En el mercado pasado llegó solamente Oscar Piris, quien se afianzó en el último tramo del torneo con buenas actuaciones, pero la intención sería ir por un marcador central de experiencia.

Nombres no circularon de momento y se verá quiénes van apareciendo en carpeta con el transcurso de los días. En su momento Paolo Goltz expresó su deseo de salir de Colón por falta de continuidad y el Lobo paró la oreja, aunque hoy su edad (36) podría ser un condicionante. También sonó fuerte Alan Maturro, un deseo de la CD.

Asimismo, el lateral derecho será otro de los puestos a reforzar. El mencionado Gerometta no tuvo su mejor paso por el club más allá de la banca que tuvo del cuerpo técnico y regresaría a Unión. Guillermo Enrique le terminó ganando el puesto y cumplió, aunque el Lobo podría ir por un futbolista para reforzar la zona, teniendo en cuenta también que no hay demasiadas variantes en el banco. El nombre que desvela a todos es el de Marcelo Weigandt, quien guarda un muy buen recuerdo del club y que no vería con malos ojos pegar la vuelta.

En tanto, el sector izquierdo también estaría bajo la lupa, teniendo en cuenta que Matías Melluso no logró recuperarse al ciento por ciento desde lo físico y, en principio, es un aspecto en el que Gorosito exige mucho.

Del medio hacia adelante y si bien es donde el Lobo menos necesitaría, aparecen dos apellidos importantes ligados a los colores azules y blancos. Uno es Pablo De Blasis, quien en junio de 2021 le había expresado a este medio el deseo de volver, y las charlas con la dirigencia ya habrían comenzado según reconoció el presidente Gabriel Pellegrino.

De Blasis, de 34 años, jugó 34 partidos con la camiseta del Cartagena de la Segunda División de España en la última temporada y anotó 4 goles y dio 6 asistencias. En principio, el futbolista volvió a mostrar buena predisposición para encarar la vuelta. “Creo que estoy cerca de pegar la vuelta, voy a hablar con varios de los chicos que jugamos en Reserva para ver si quieren hacer algo juntos”, le había contado el volante a este diario.

Y uno de esos jugadores es Lucas Castro. El Pata también tiene ganas de volver y fue uno de los primeros futbolistas que habló con la CD, en primer lugar para comprar un palco en la Platea Basile pero también para expresar sus ganas de volver a ponerse la azul y blanca tras 10 años en Europa.

Castro terminaría su vínculo con el Adana Demirspor y esta vez también podría darse su regreso.

