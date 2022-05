"Ganen o mueran": Katopodis reveló mensajes de militantes del FdT

Este sábado el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis se refirió a los cruces entre el kirchnerismo duro y el Gobierno. "El Frente de Todos es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina". Y reveló un extremo mensaje que reciben, dijo, de la militancia: "Ganen o mueran".

Katopodis se refirió a la interna que atraviesa la alianza gobernante en torno a la política económica que conduce Martín Guzmán. “Hay un debate que se está dando en el Frente de Todos que yo lo banco: que estemos discutiendo la forma en cómo se mejora el salario y no estemos hablando como la oposición de congelar paritarias. Una cosa es discutir si las tarifas y las boletas de luz aumentan un 20 o 30% y otra es generar una suba de más del 3.000% como el macrismo”, señaló.

“Hay que entender qué hay de otro lado: hay una alternativa que es el macrismo, que se anima con estos ruidos internos”, dijo.

“Me tocó estar en muchos municipios de Buenos Aires, estuve en Catamarca, Mendoza, en Río Negro. En todos lados, cuando me encuentro con militantes, el mensaje es muy claro, eh: ‘Ganen o mueran’. No hay mucha vuelta ahí, el planteo de los compañeros es: ‘Loco, debatan lo que tengan que debatir, discutan lo que tengan que discutir, pero lo único que no está permitido es perder en el 23′″, agregó.