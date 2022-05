El hijo de Pettinato en medio de un incendio que terminó en tragedia

¿Accidente, suicidio u homicidio?

El abanico de hipótesis contempla cualquiera de las tres situaciones, que están siendo analizadas en detalle para saber qué provocó un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, hijo del reconocido músico y conductor, que está situado en el barrio porteño de Belgrano y donde murió un reconocido neurólogo.

El fuego se desató anteanoche, cerca de las 23.40, en el piso 22 de un edificio ubicado en la calle Aguilar al 2390.

Al ingresar al lugar donde se generaron las llamas, los bomberos hallaron a un hombre fallecido, con su cuerpo carbonizado, mientras que otros dos jóvenes fueron trasladados al hospital Pirovano afectados por la inhalación de monóxido de carbono, según especificó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Al ser auxiliado por los médicos y personal policial, el hijo del conductor declaró que se encontraba con un amigo al momento del incendio.

El resultado preliminar de la autopsia reveló que murió “por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

“Felipe se encuentra bien, lamentablemente muchas veces pasan estas cosas”, sostuvo Roberto Pettinato en declaraciones radiales y aclaró que no puede visitar a su hijo en el centro sanitario, debido a que se encuentra aislado por coronavirus.

Se supo que los vecinos del edificio fueron evacuados y una mujer sin posibilidad de movilizarse tuvo que ser asistida por los rescatistas en el segundo piso, al que accedieron mediante una escalera a través del balcón.

“Se desplegó un operativo muy grande, porque había mucha carga de fuego y de humo, pero por suerte la evacuación fue en orden y se pudo bajar a la gente”, sostuvo Crescenti.

Los brigadistas trabajaron casi dos horas en el operativo, donde también participó personal de la comisaría 14 de la Policía de la Ciudad.

La causa fue caratulada provisoriamente como “estrago o incendio seguido de muerte” y, hasta el momento, la investigación quedó a cargo del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 25, Martín Mainardi, quien ordenó la autopsia del hombre fallecido, recabar testimonios de los vecinos y pericias en el departamento siniestrado.

También el fiscal aguarda recibir el informe preliminar de los bomberos para avanzar en las investigaciones que puedan determinar el origen del incendio.

El médico fallecido fue identificado como Melchor Rodrigo, muy respetado por la comunidad médica y atendía en varios consultorios de San Isidro y en un Hospital de Capital Federal.

Hace poco, el 28 de abril, había participado del 6° Congreso Internacional de Terapia de Adicciones.

Nacido en Alexandria (Virginia, Estados Unidos) en 1978, a los cuatro años viajó a Argentina, lugar de origen de sus padres.

Desde entonces, vivió en ambos países.

Tras graduarse de médico en la Universidad del Salvador, volvió a su país natal en donde realizó investigaciones en Neuroradiología y Radiología General.

Con menos de un año de recibido, publicó trabajos en la World Federation of Neurosurgery.

Posteriormente, en publicaciones prestigiosas como Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe y la Association of University Radiologists. Tuvo experiencia en Anestesiología y, finalmente, decidió seguir su verdadera pasión: la Neurología.