VIDEO. La "Mujer Araña" quedó filmada tras cometer un robo en San Carlos

Una "Mujer Araña" quedó filmada cuando cometía un robo en una vivienda del barrio platense de San Carlos y ahora se espera que la policía pueda detenerla a partir de esas imágenes tomadas por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió en 33 y 137 bis, en la casa de Miguel, un vecino de la zona que contó a ELDIA.COM cómo ocurrió todo.

"Tenemos un patio interno y notamos que una mesa plástica con sillas nos faltaban", reveló el hombre aún sorprendido. Al ver las cámaras confirmaron que el robo había sido perpetrado "por una mujer que primero pasó caminando, se paró frente a la puerta y al ver la mesa y las sillas decidió llevárselas".

La "Mujer Araña" cometió el hecho sin detenerse en un cartel que en la puerta de calle advierte sobre la presencia de un perro. En ese momento el can estaba dentro de la casa y tal parece que no advirtió la presencia de la intrusa porque no ladró.

"Primero quiso entrar por un lateral de la casa pero no pudo y finalmente se decidió a escalar la reja perimetral. Así se introdujo en la vivienda, cargó la mesa y las sillas, las colgó de la reja y luego las bajó para llevárselas", resumió el vecino sobre el accionar de la delincuente.

La mujer araña quedó filmada y se estima que podría ser una vecina de las zona. Con las imágenes la policía podría ubicarla y dar con ella, se indicó.