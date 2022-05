VIDEO. Se movilizaron en respaldo a director tras denuncia por violencia de género

Un grupo estudiantes y padres de la Secundaria 82 se convocó hoy en la puerta de ese establecimiento en apoyo a su director luego de que la semana recibiera una denuncia por violencia de género por parte de personal de la Primaria 27. Las instituciones comparten instalaciones en un predio educativo de 4 entre 610 y 611, en Villa Elvira. El viernes pasado se había realizado allí mismo un abrazo simbólico pero para repudiar al directivo tras conocerse las acusaciones en su contra.

Quienes participaron de la protesta la semana pasada sindicaron al directivo de golpear una cadena contra una mesa delante de colegas mujeres de la Primaria 27 en el marco de una discusión. También lo acusaron por recurrentes "prácticas machistas" y "maltrato laboral", motivo por los cuales algunas trabajadoras tuvieron que cambiarse de colegio.

En este marco, alumnos y padres se convocaron hoy en el colegio en defensa del directivo y se refirieron sobre la reacción que derivó en la denuncia. "La semana pasada el director fue a guardar mercadería a la heladera que la secundaria comparte con la primaria, pero la heladera estaba cerrada. Al día siguiente él entró enojado. Eso hay que reconocerlo, estuvo mal. Pero los chicos de la secundaria no podían sacar sus alimentos, no podía prepararse el desayuno", relataron.

En tono irónico, describieron que "un día llegó un director muy malvado y gritó y golpeó una cadena sobre una mesa. Entonces vamos a acusarlo de violencia y pongámosle “de género” porque eso suena mejor, aunque no sea cierto, aunque no haya sido dirigida hacia ninguna mujer en particular o en general, sino más bien por la impotencia ante reiteradas circunstancias y la falta de explicación".

"Ah por cierto! la cadena que golpeó sobre una mesa tenía un candado y estaba cerrando la heladera que tenía la comida de los alumnos de secundaria. Una persona de primaria puso esa cadena, haciendo imposible que se les pueda cocinar a los chicos", añadieron.

A eso agregaron: "Pongámosle también que 'no deja dar ESI' en la escuela, y no contemos que la profesora que denuncia esto, se enojó porque el Director observó su clase, acto que no solo es derecho del mismo, sino que lo hace en todas las materias, con todos los profesores y además es su obligación. Tal vez habría que ver porque se molestó tanto por eso… Si una clase está bien dada no debería ser a puerta cerrada".

"Ya venimos sumando muchas cosas. Los chicos y profesores tienen que entrar por primaria y las puertas están cerradas porque los auxiliares no la abren", aseguraron los manifestantes dando a entender una especie de conflicto entre las autoridades de ambos colegios.

Según plantearon, "hay un antecedente previo en el que el director denunció a la hija de la actual directora de la primaria, que es auxiliar, por el robo de mercadería. Quedó ese antecedente y ahora al director lo acusan de violencia de género".

Asimismo, criticaron a las autoridades de la primaria por "negarse a compartir espacios, acusar constantemente de todo a la secundaria, no 'prestar' parte de la cocina para que se pueda preparar el alimento de los chicos, cambiar bolsas de comida de primaria que está rota, o es más chica, o de alimento que olvidaron fuera de la heladera y ponerlo para secundaria, etc.".

Según acusaron, "al personal de primaria le molesta que los chicos de secundaria usen el patio en el recreo, pero tampoco pueden usar el otro patio de adelante. También que pasen por delante de su formación a la mañana, al mediodía, o a la tarde, porque la primaria usa la única salida de secundaria para hacer los actos y el saludo, teniendo mucho más espacio en otras direcciones".

"La secundaria no tiene acceso a la biblioteca del edificio, siendo esta un aula que prácticamente está libre. En una escuela con poco espacio sería muy beneficioso para todos, pero no se les permite", comentaron.