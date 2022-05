Grave denuncia del Colegio de Médicos de La Plata: habla de "persecución"

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I -abarca a la región del Gran La Plata- denunció un "ataque persecutorio" contra su presidente, el Dr. Jorge Mazzone, por parte del director del hospital de El Dique de Ensenada, el Dr. Horacio Cerván, el cual calificó como "otro ataque a las instituciones médicas por parte del poder provincial contra los profesionales que no están alineados a la gestión". En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense respondió a los planteos.

Por medio de un comunicado la entidad expuso que "hoy (por ayer, lunes) estando reunido y atendiendo a matriculados del Colegio de Médicos, el Dr. Mazzone, pasadas las 13:00 hs, es llamado por la secretaria del director del Hospital El Dique bajo amenaza de que, si no concurría en ese momento al centro médico, sería sancionado con ausentismo y descuento del día laboral". En ese sentido, el escrito especificó que "el Dr. Mazzone estuvo trabajando durante toda la mañana en dicho Hospital".

Según el texto, a partir de ese llamado, Mazzone "concurrió al hospital en donde fue recibido por el director ejecutivo, el Dr. Cerván, a los gritos y de muy malos modos, e increpándolo por haber recibidos citaciones del Colegio de Médicos para reuniones con la Sub-Comisión de Hospitales del mismo, gritándole que no pensaba ir al Colegio". "Acto seguido, procedió a realizar un acta diciéndole: 'Ahora usted va a cumplir las 36 hs. en forma estricta como represalia a dichas citaciones'."

En diálogo con EL DIA, Mazzone, miembro del área de Clínica Médica del nosocomio y hace un año apartado del cargo de Jefe de Sala "sin llamado a concurso", consideró que lo ocurrido "es un hecho totalmente lamentable". Afirmó además que "en 31 años de médico, de concursar y hacer carrera, y de otros tantos años como dirigente del Colegio, nunca viví una cosa igual".

Según explicó, se trató de una reacción del directivo hospitalario tras una citación del Colegio para que brinde explicaciones por la falta de concursos en el centro médico ensenadense. "El Dique es uno de los pocos hospitales en donde no hubo concurso de funciones. Y nosotros en el Colegio tenemos una Sub-Comisión de Hospitales Públicos, y a pedido de la comisión citamos al director Cerván para que concurra al colegio, se entreviste con el área, cuente cómo es la situación hospitalaria, explique por qué no hubo concurso y cuente cuáles son las expectativas para el Hospital, que es una cuestión que los médicos de El Dique preguntan", dijo.

Para Mazzone, la citación "fue tomada de mala manera". "Ayer estaba en el Colegio atendiendo a matriculados y me citó de carácter urgente bajo apercibimiento de que me iba a descontar el día. Me vine al hospital y se realizó una reunión de muy mala manera. Hizo hacer un acta. Yo no tengo problema en cumplir el horario, estoy para cumplir. Pero es un hecho de tensión innecesaria y de una violencia inusitada hacia mi persona", calificó.

Asimismo, apuntó a una serie de episodios de "hostigamiento". "A mí me desplazaron de la función no dando la posibilidad de continuar como Jefe de sala sin llamar a concurso. Me han llamado a los pacientes, me han llegado mensajes de todo tipo. Tengo años de dirigente en el Colegio y nunca se vivió una cosa semejante", sostuvo.

"El Colegio tiene áreas que trabajan las problemáticas, yo no puedo meterme en el área. Pero sí, se cita con la firma mía, a todo secretario general para que acuda al Colegio. Era la tercera vez que se lo citaba. Y no fue. Es un hecho que la verdad es triste. Si hacen esto con un presidente de un Colegio, ¿qué queda para los demás médicos que trabajan en el área de la Provincia?", subrayó.

Mazzone señaló que "jamás los médicos vivimos una situación de persecución de estas características, hemos pasado todas las gestiones". "Esto ha causado una indignación muy grande en todo el arco médico, incluso hasta en el arco político. Se está generando una indignación muy grande. Las instituciones conforman la democracia y no responder a un llamado es un acto antidemocrático. Es todo muy triste", cerró.

La respuesta de Provincia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, aseguraron que "en el inicio de la gestión, hace más de cuatro años, en la Provincia prácticamente no se realizaban concursos médicos" y destacaron que "en ese sentido, se viene avanzando con los concursos en los hospitales públicos".

En cuanto a la situación del hospital de Ensenada, desde la cartera se informó que, "como lo anunció oportunamente el ministro Daniel Gollán, el hospital 'El Dique', está siendo convertido en un centro de rehabilitación de referencia. Es decir, el hospital de crónicos se convierte en uno de rehabilitación definitivamente".

En ese sentido, explicaron que "por ese motivo está cambiando la estructura y en consecuencia los servicios tradicionales van a modificarse, entonces no era pertinente hasta tanto no estuviera la estructura definitiva, sacar a concurso un cargo que seguramente no estuviera contemplado en ella o por lo menos no de la misma forma", añadieron".