El primero está al caer: se acerca Pablo De Blasis

Se inició ayer el mercado de pases en el fútbol argentino y la dirigencia de Gimnasia avanzó mucho para intentar cerrar su primera incorporación: Pablo De Blasis. El volante ofensivo, que ya había manifestado hace un tiempo su deseo de regresar y no hacerlo solamente para retirarse, finaliza su contrato con Cartagena, de la Segunda División de España, y se entusiasma con ser el socio ideal de Brahian Alemán.

¿Está todo cerrado?: todavía no. Pero la realidad es que el regreso del ex futbolista Mens Sana nunca había estado tan cerca como hasta ahora. “Muchos me dicen que estoy loco, pero tengo ganas de volver”, le había manifestado a este diario en junio de 2021. Ese retorno sería en el presente mercado.

La charlas entre la CD y el jugador ya habían comenzado hace un tiempo y desde calle 4 remarcaron que “si se las pretensiones económicas están al alcance del club, no habrá inconvenientes”. En principio, después del juego entre el Lobo y Liniers por la Copa Argentina, todo podría quedar sellado.

Si bien las partes no confirmaron ningún detalles sobre la inminente operación, el jugador, que arribaría al país a inicios del mes que viene, podría firmar un vínculo por dos años con la institución.

LA POLIFUNCIONALIDAD, EL GRAN PLUS DE DE BLASIS

Si bien muchos hinchas manifestaron cierta “preocupación” por el lugar que ocuparía el jugador en un equipo que terminó engranando bien del medio hacia adelante, la polifuncionalidad que ofrece Pablo De Blasis le da un gran plus. Es que en todos los equipos europeos de los cuales formó parte, se posicionó en diferentes lugares del campo.

El platense jugó como doble cinco, de volante por ambos costados, de lateral derecho, de enlace y hasta de 9 en el fútbol de Grecia. En esa posición debutó en el Mainz alemán en un juego en el que se lució nada más ni nada menos que ante la marca de Jérôme Boateng. Fue capitán en tres equipos. tiene una gigantografía en un estadio de Alemania y luego de 10 años en el viejo continente, su lugar volverá a estar en La Plata. “Nos despedimos en casa de la mejor manera, como lo merecíamos con nuestra gente y nuestra familia. Agradecido por la muestra de cariño durante los últimos partidos y sobre todo ayer (por el sábado). Lo voy a recordar por siempre”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la victoria de su equipo sobre el Amorebieta por 5-0. El protagonista fue una de las figuras de ese encuentro, jugando por delante de los volantes centrales y asumiendo, principalmente, el rol de asistidor.

WEIGANDT VUELVE A SONAR Y PREGUNTARON POR CARBONERO

Gimnasia busca reforzar también su defensa y por eso la Comisión Directiva trabaja en la búsqueda de al menos un lateral y un marcador central que llegue para jugar. En este sentido, el nombre de Marcelo Weigandt, que encuentra nada más que adeptos cuando se lo vuelve a nombrar como posible refuerzo, estará nuevamente en el tapete. Al Chelo se le vence el contrato con Boca en el mes de diciembre y hoy por hoy no tiene demasiado lugar.

Tras haber sido operado de un hombro, Luis Advíncula se quedó con el puesto y el Chelo no ve con malos ojos volver a tener continuidad en otro club. Ese club, que el jugador ve como el indicado, es Gimnasia. Claro que la situación no es sencilla, aunque desde su representación intentarían reactivar su potencial salida del Xeneize, donde ya se quedó a la vista, no tendrá el lugar que pretende.

Respecto a salidas, Racing hizo un sondeo por Johan Carbonero, aunque aún no elevó una oferta formal para quedarse con el colombiano. El jugador pertenece al Lobo y en la dirigencia están diespuestos a escuchar propuestas.