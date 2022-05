La Gata Fernández y la supuesta fiesta que causó la caída de Pradón

Es uno de los grandes mitos de ese submundo que une fútbol y farándula: ¿qué pasó en la noche del 15 de marzo de 2004, cuando tras una pelea con su novio Fabricio Lallana Alejandra Pradón cayó desde un séptimo piso? La versión más extendida y comentada en la tribuna es que Pradón estaba en medio de una fiesta sexual con varios futbolistas que entonces eran parte del plantel de River Plate, entre los cuales se habría encontrado Gastón “La Gata” Fernández, ex jugador de Estudiantes. Y que fue descubierta por su pareja, lo que produjo el desenlace conocido.

Fue justamente “La Gata” quien habló del mito. “Fue hace mucho y yo era muy chico en ese momento”, arrancó contando, aunque afirmó que “obviamente no estaba y tampoco me enteré que dentro del plantel haya pasado algo”.

“Lo raro es que, dentro de los nombres que había, no había mucha sintonía de amistad”, dijo el ahora representante de jugadores, deslizando que en el grupo que estaba supuestamente en la fiesta con Pradón, nadie se llevaba con nadie.

La causa

La Policía, en su momento, estuvo de acuerdo: en la casa de Pradón, que cayó sobre las ramas de un árbol que amortiguaron la caída (aunque sufrió varias fracturas), no encontraron desorden que implicara una pelea previa, a pesar de lo cual su pareja quedó demorado y en un principio la causa fue caratulada como una presunta “tentativa de homicidio”.

Una semana después, la Justicia porteña realizó una reconstrucción de la caída con la presencia del novio de Pradón que permanecía detenido, para intentar determinar si se trató de un accidente o de una agresión. Los investigadores lanzaron al vacío un muñeco con las mismas dimensiones y peso de la vedette.

Sin demasiada claridad sobre el hecho, el ex novio de Pradón fue finalmente sobreseído meses después: la jueza consideró que no tuvo responsabilidad en la caída y que el accidente pudo haber sido causado por una pérdida del equilibrio o una alteración de la posición de la maceta sobre la cual estaba subida, por un resbalón o un vahído.

Pero Pradón aseguró en diferentes entrevistas que Lallana fue el responsable de su accidente, aunque ella no habló de una fiesta privada sino de una discusión de pareja. “Estaba discutiendo en el balcón con mi pareja porque no trabajaba. Me volvía loca de celos porque yo hacía teatro con chicos musculosos. En vez de ayudarme actuaba como un nene y me hacía la vida imposible. Yo quería ayudarlo”, declaró en su momento.

Pradón desmintió en aquel entonces el mito de la “fiesta” con los jugadores de River: “Eso es mentira, mis vecinos me aman y están indignadísimos con ese rumor. Me quisieron ensuciar”, disparó. Contó que se salvó, además, gracias a su cola, ya que amortiguó la caída con sus 7 centímetros de músculo. “Si no hubiera tenido masa muscular me hubiera muerto”, contó el año pasado.