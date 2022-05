VIDEO. Terrible accidente con un auto fuera de control a 350 K/H sacudió Indianápolis

Momentos de gran tensión y hondo dramatismo se vivieron durante los ensayos para las tradicionales 500 millas de Indianápolis. Cuando faltaba muy poco para la finalización de los entrenamientos, el piloto Colon Herta perdió el control de su máquina, perteneciente al equipo "Andretti Autosport," y protagonizó un espectacular vuelco a más de 350 kilómetros por hora.

El auto, en su alocada carrera, voló, volcó y se desplazó por más de 300 metros. Dicen las informaciones que rápidamente llegó la asistencia médica para retirar al piloto que fue trasladado al Centro Médico.

Luego se supo que estaba consciente, pasó las pruebas iniciales de conmoción, pero tendrá que realizarse nuevos estudios. "Estoy bien, pero disgustado por lo sucedido con el auto. Agradezco al aeroscreen y a los servicios médicos y de seguridad que me atendieron", expresó Herta.

.@ColtonHerta has been seen and released from the @IU_Health Emergency Medical center after this crash at @IMS.#INDYCAR // #Indy500 // @FollowAndretti pic.twitter.com/IxJkFZ5QgI