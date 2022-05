Hospital de Romero: un gigante que no consigue cubrir la atención pediátrica

Fue el primer hospital general de La Plata y es uno de los más grandes a nivel provincial. Con sus cerca de dos mil empleados, el Alejandro Korn no sólo es el principal referente en salud mental para una amplia zona de la provincia sino que recibe la demanda de miles de personas del conurbano bonaerense y todo el oeste de la Ciudad. Con todo, muchos de los acuden a él en busca de asistencia, en particular familias con niños que requieren controles, se van sin lograr siquiera un turno por falta de especialistas en pediatría que puedan cubrir la atención a la comunidad.

La escasez de pediatras no es sin embargo la única falencia del Korn. Como señalan tanto empleados del hospital como referentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), también faltan psiquiatras y fonoaudiólogos; y las condiciones en que se trabajan en él son de una enorme precariedad. Además de falta de calefacción, filtraciones, techos que se caen, sectores sin agua y conexiones eléctricas de alto riesgo, hay servicios que carecen de recursos básicos para trabajar, como teléfono o internet.

El Alejandro Korn, cuna de Melchor Romero, es sin duda un hospital de características únicas. Además de las salas de internación en salud mental (lo que sería el viejo manicomio, que aún aloja a unos 400 pacientes) cuenta con el hospital general y varios centros de atención en el casco urbano de La Plata.

Más allá de ser el hospital de referencia en salud mental para toda la región VI -que abarca Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora; Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes- es el principal centro de salud en general al que recurren los habitantes del oeste platense, una de las zonas que más ha crecido durante los últimos años en nuestra región. Es así que además de la población estable en salud mental, al hospital llegan muchísimas otras personas a atenderse por diversas problemáticas: desde clínica médica, cardiología y neurología hasta salud dental.

Esto hace que no sólo la problemática que recibe el Korn sea muy diversa sino también las realidades de su población: a él acuden tanto trabajadores precarizados del cordón frutihortícola como familias de clase media que cuentan con planes de medicina prepaga u obra social.

Cuántas personas recibe mensualmente es una incógnita que en el Ministerio de Salud -que ignoró una solicitud de entrevista de este diario- no responden y en el gremio reconocen desconocer. “Suponemos que el número es enorme por la cantidad de localidades de donde vienen; pero tan importante como conocer la cantidad de pacientes que se atienden es conocer cuántos otros se quedan sin atención por falta de recurso profesional”, afirman desde CICOP.

SIN TURNOS

“Los consultorios externos están desbordados. Los papás y mamás piden turnos y no pueden darles por falta de profesionales. Los pocos pediatras que tenemos están abocados a cubrir las guardias y eso hace que no puede dar la respuesta adecuada a la demanda habitual de la comunidad. Los consultorios externos de pediatría no están funcionando bien, lo que dificulta hacer un buen control de los niños y niñas sanas”, reconoce Marisol Fernández, representante de la junta interna de CICOP en el hospital.

Como explica la referente gremial, el impacto de la escasez de pediatras en el Korn va todavía más allá. “Tenemos algunos días en los que las guardias de pediatría quedan sin cubrir. Lo que se está haciendo es convocar a neonatólogos y gracias a eso se puede descomprimir un poco la demanda y llegar a cubrir la atención”.

A su entender el problema obedece tanto a la escasez de profesionales en esta especialidad como a la sobrecarga de demanda que está recibiendo el hospital. “Lo que sucede esa que la salud municipal ha sido abandonada hace tiempo. Los vecinos llevan a sus hijos a las salitas barriales y al no encontrar respuesta en ellas terminan recayendo en nuestro hospital. Es algo que siempre sucede cuando no funciona el primer nivel de atención”, dice.

La falta de recurso humano “es un problema que vienen ya desde hace muchos años”, coincide en señalar una médica con larga trayectoria en el Korn. “Hoy es un problema tanto en pediatría como en psiquiatría. Hay días que no hay pediatras de guardia. Debería haber dos y muchas veces no hay”.

Aunque en los momentos más críticos de la pandemia el Ministerio de Salud de la Provincia aprobó la incorporación de un importante número de residentes, lo que mejoró la disponibilidad de profesionales, “hoy estamos más o menos en la misma situación que antes -afirma la médica- porque mucha otra gente se jubiló y otra se fue. La gente se va porque los salarios son muy bajos y está cansada de trabajar en medio de tanta precaridad. Es así que nunca se termina de acomodar el recurso humano, que el caso de pediatría -dice- es crucial”.

Lo mismo señalan desde CICOP. “Aunque en los últimos dos años conseguimos que muchos residentes que se habían formado acá terminaran incorporándose al hospital, eso no alcanza y hasta ahora no tenemos ninguna información de lo que va a pasar este año -reconocen desde el gremio-. Por eso sería importante que el Ministerio genere alguna propuesta para que podamos incorporar pediatras ofreciendo incentivos a los residentes que se queden a trabajar acá”.

NO SÓLO PEDIATRAS

“La falta de recurso profesional se está dando sobre todo en pediatría, pero no es la única especialidad critica. Actualmente tenemos por ejemplo una sola fonoaudióloga, lo que dificulta la atención de niños y niñas, y el armado de redes con las escuelas. Pero sin duda el problema mayor se da por el lado de los pediatras, que además de abocarse a la atención ambulatoria deben ocuparse de las guardias en condiciones precarias y con una altísima carga laboral por la multiplicidad de la atención que se brinda”, cuenta Fernández.

“La mayoría de los equipos profesionales están incompletos tanto en las distintas áreas del hospital como en los tres centros de día que funcionan en el casco urbano de La Plata. Y entre los profesionales que más se necesitan están los de la salud mental para atender de manera ambulatoria a la población”, cuenta por su parte Elena Otondo, trabajadora social del Hospital.

Sucede por otra parte que la pandemia complicó el proceso de externalización de pacientes con problemas de salud mental que venía llevando adelante el Korn. Las cerca de 400 personas internadas en él tuvieron que permanecer recluidas para cuidarse del Covid, y eso implicó para muchas un retroceso al no poder salir a construir lazos sociales y revincularse con los demás a fin de llegar a vivir en comunidad.

Pero, como señala Otondo, “el tema no es sólo que falta gente sino que muchos de los equipos trabajan en condiciones muy precarias: muchos no tienen heladera, teléfono, calefacción ni otros recursos básicos. Las condiciones edilicias del hospital están extremadamente deterioradas: techos que se caen, espacios de atención con conexiones eléctricas de riesgo, sectores sin agua, salas sin calefacción...”.

Entre la escasez de profesionales para brindar atención a una comunidad creciente y condiciones de trabajo que lleva a muchos profesionales a renunciar, el gigante de Romero parece sostenerse a fuerza de la enorme vocación de quienes trabajan en él.

