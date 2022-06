Identificaron el cuerpo: quien era el hombre que apareció flotando en el lago del Parque Saavedra

La investigación para determinar que pasó durante la madrugada de este miércoles en Parque Saavedra donde esta mañana encontraron un cadáver flotando en el agua del lago tuvo un avance: Identificaron al menos quien era: se trata de un hombre de 42 años, identificado como Santiago Violante y que estaba domiciliado en la zona de Diagonal 80 y 3.

Por otro lado, fuentes oficiales le indicaron a EL DIA que la víctima padecía EPOC (enfermedad de obstrucción pulmonar crónica) y que estaba medicado. Su cuerpo ya se encuentra en la sede de la Morgue Judicial y en las próximas horas se le practicará la autopsia que determinará la causa de su deceso.

Como publicó este diario, el macabro hallazgo de esta mañana en parque de 13 y 66 aún tiene muchos interrogantes. Pasadas las 8, la Guardia Urbana de Prevención Municipal encontró el cuerpo de un hombre flotando en el lago y a partir de allí empezó un caso que es investigado para saber si murió por causas naturales o se trató de un asesinato.

En medio de la incertidumbre, y con un enorme operativo del que participó la Policía, Bomberos y efectivos dela Científica, el cuerpo fue retirado del lago cerca de las 10:30. En el lugar ya habían puesto manos a la obra los peritos para preservar la escena y buscar pistas sobre la víctima.

Este diario pudo averiguar que las primeras informaciones indican que se trató de una muerte producto de una caída circunstancial y que el hombre habría estado alcoholizado. Esta hipótesis se desprende a partir de que en la escena del hecho se encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas. También informaron que habría resto de cigarrillos de marihuana.

Se trata de una primera aproximación, ya que la autopsia al cadáver determinará si el hombre presentaba algún tipo de herida, ya sea un golpe, un balazo o una puñalada. Aunque a simple vista no fueron advertidas. Además, por estas horas la Justicia está detrás de las cámaras de seguridad de la zona, para saber si pudieron captar alguna escena que pueda esclarecer el caso. Por lo pronto, la pista más fuerte es que la víctima, en presunto estado de ebriedad, cayó al lago y se ahogó al quedar boca abajo, aunque no se descartan otras hipótesis como la de un pelea previa.

El fiscal de la UFI Nº 6 Marcelo Romero, en diálogo con EL DIA, precisó que "fuimos anoticiados de una persona flotando en el lago del Parque Saavedra. El personal policial especializado de rescates especiales de bomberos logró su extracción. No tiene signos de violencia, estaba bien vestido, y por lo que podemos saber descartamos que sea una persona en situación de calle. No hay documentación y no está identificado".