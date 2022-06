Piqueteros volvieron a la calle con sus reclamos

Luego de una multitudinaria movilización a la sede de la cartera de Desarrollo Social que se cumplió ayer, el ministro del área Juan Zabaleta recibirá el miércoles próximo a representantes de “Unidad Piquetera” para escuchar las demandas de las organizaciones que reclaman “trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios pobres”.

En medio de la protesta, el subsecretario de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Pablo Pais, se reunió en las oficinas del ministerio con una delegación de las agrupaciones de izquierda, encabezada por el dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni.

Además de “trabajo genuino y asistencia alimentaria”, los manifestantes, que ocuparon los carriles centrales de la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y la avenida Belgrano, reclaman “un salario básico de 100.000 pesos para todos los trabajadores”, declararon voceros del PO.

“Vamos a venir la semana que viene, no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado que, si no hay respuesta, vamos a un acampe en serio en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación”, señaló Belliboni desde las puertas de la sede de la cartera social.

Tras detallar que la reunión con Zabaleta será a las 18 del miércoles próximo, el dirigente advirtió que el sector no quiere “volver a la situación de crisis de hoy, cuando tuvimos que movilizarnos en todo el país de a miles por cuestiones elementales”.

Además, el referente volvió a hacer un llamado a las centrales obreras CGT y CTA para que “luchen por el salario” a través de un “paro”.

Por su parte, la referente de Barrios de Pie Silvia Saravia señaló que el Gobierno “ha optado por un discurso de mentiras”, al reprocharle a los funcionarios que “dicen que se sientan a hablar, pero la reunión no se concretó”.

“Lo mismo con los alimentos: se comprometieron a entregar mensualmente y, en lo que va del año, entregaron la mitad”, añadió.

Saravia planteó que “es un contexto muy complicado debido a la acumulación de inflación en alimentos de un 36% en lo que va del año, y el salario mínimo, vital y móvil que se cobró en junio está $1300 por debajo de la canasta de indigencia”.