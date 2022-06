Noelia Marzol anunció que está embarazada de su segundo hijo, producto de su relación con el futbolista, Ramiro Árias. Con enorme felicidad, confirmó que está de tres meses en su cuenta de Instagram.

"Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! #Alfonsina. Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias amor @ramiroarias13 por esta hermosa familia que estamos construyendo. Lo más valioso de mi vida son y serán siempre TODOS ustedes! Jaja ya somos un montón. Los amo con mi vida entera", destacó.

"Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina",

En diálogo con LAM, agregó detalles de como transita el embarazo: "Estoy pésimo, hormonal. Yo me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás".

Y agregó: "Ya cumplí los tres meses, así que de a poco voy mejorando. Me siento con muchas náuseas, cansancio, me agarra palpitaciones y tengo cansancio, no me puedo levantar de la cama".