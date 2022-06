Aloy: de personaje de videojuego a ser modelo de revista

Aloy no es una persona real de carne y hueso, sino el personaje de un videojuego... Aunque eso no le ha impedido triunfar / HORIZON

Tiene 19 años, millones de fans, es una luchadora nata, desafía los cánones y estereotipos, Nathy Peluso canta por ella, y ha sido portada de Variety. Solo hay un “pero”: Aloy no es una persona real de carne y hueso, sino el personaje de un videojuego... Aunque eso no le ha impedido triunfar.

Videojuegos famosos hay muchos, y los dos títulos de “Horizon” (“Horizon Zero Dawn” y “Horizon Forbidden West”) son dos de ellos. Pero, ¿videojuegos cuya protagonista haya sido portada de revista de moda? De momento, solo Aloy tiene ese logro.

Protagonista tanto de la primera entrega como de la segunda, ambos títulos gozaron de una muy buena acogida. De hecho, la primera de ellas, “Horizon Zero Dawn”, ha vendido más de 20 millones de copias, según señalan desde Sony Interactive Entertainment.

Lanzado en 2017 para PlayStation 4 y en 2020 para PC, esta primera entrega se ambientaba en el año 3040, en un apocalíptico planeta tierra donde los jugadores se pondrían en la piel de Aloy, la protagonista.

Por una catástrofe desconocida, la humanidad ha sufrido una regresión cultural, y vuelven a vivir de manera tribal y primitiva. Aunque, irónicamente, son las máquinas, al más puro estilo de “Terminator”, las que dominan el mundo.

Muchos humanos coexisten con estas máquinas, pero otros las cazan para vender y usar sus piezas. Cuando estas máquinas comienzan a reproducirse muy rápido, volviéndose cada vez más poderosas y avanzadas, amenazan la vida de la humanidad.

En estas circunstancias Aloy, una guerrera de la tribu de los “Nora”, inicia un viaje a través del mundo para averiguar las causas y orígenes de la catástrofe y evitar, por tanto, que vuelva a repetirse en el futuro.

Emergencia de Nathy Peluso

El segundo videojuego, “Horizon Forbidden West” es una secuela del primero. Se lanzó el 18 de febrero de 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5. En el caso de esta última consola, ha sido su segundo mejor lanzamiento de la historia según Gamesindustry, y ha duplicado su número de ventas digitales con respecto a su antecesor en Reino Unido.

“Puede que sea el Game of The Year 2022”, dijo el Youtuber Willyrex tras terminarse el videojuego, en una favorable crítica que es otra muestra más de su éxito.

Y es que hablamos de un juego para cuya promoción la mismísima Nathy Peluso hizo la canción “Emergencia”, que en apenas un mes superó los 3 millones y medio de reproducciones en YouTube.

En esta segunda parte, que transcurre seis meses después de la primera, Aloy debe viajar a una región conocida como el “Oeste Prohibido”, para investigar una extraña y letal plaga que amenaza al planeta. Y, si por algo ha destacado el juego es, precisamente, por Aloy: una protagonista femenina claramente empoderada, luchadora, y que tiene hasta una estatua temporal en Florencia como promoción del lanzamiento de “Horizon Forbidden West”.

Todo ello a pesar de las duras críticas por su físico que han venido desde ciertos sectores: desde ser “fea” o “gorda” a tener, supuestamente, “barba”, los comentarios en Internet no se hicieron esperar ni con la primera ni con la segunda entrega… Sin embargo, han sido muchos otros los que la han defendido precisamente por romper tantos cánones.

Referente femenino a pesar de las críticas

Pero, ¿en quién se inspiraron los creadores? Jochen Willemsen, productor de la primera entrega, confesó que al ver a la actriz holandesa Hannah Hoekstra en TV, decidió que sería el rostro ideal para Aloy.

Además de eso, hay otros referentes: Mathijs de Jonge, director del primer juego, confesó que tanto Sarah Connor (Terminator) como Ellen Ripley (Alien) son otras dos inspiraciones. Jan-Bart Van Beek de Guerrilla Games, también habló de la influencia de “Avatar” (2009) de James Cameron.

Otro personaje y universo que ha influido para crear Aloy es Ygritte, de “Game of Thrones”

Otros personajes y universos que han influido para crear Aloy son Ygritte, de “Game of Thrones”; Nausicaä (de la película “Kaze no Tani no Naushika” de 1984 de Hayao Miyazaki), o George Taylor de “Planet of the Apes” (1968).

Por su parte, la voz de Aloy en la versión original corre a cargo de Ashly Burch, que además de múltiples videojuegos, ha doblado películas y series como la animada “Adventure Times”. El doblaje latino es obra de Rosalba Sotelo, quien puso voz a la mismísima Viuda Negra en las películas de Marvel. Y en España, Aloy tiene la voz de Michelle Jenner.

Esta última, conocida por doblar, entre otras, a Hermione Granger en algunas películas de Harry Potter, habló sobre la importancia de una protagonista como Aloy, calificándola de referente “imprescindible” en una entrevista publicada en Vandal.

“Hace unos años no se reconocía que hubiese tantas mujeres a las que nos gustase jugar a videojuegos, pero ahora hemos dicho ‘estamos aquí, nos encanta y queremos sentirnos identificadas: queremos vernos reflejadas en heroínas’”, dijo Jenner.

Y así es Aloy, heroína de todos, referente de muchas y protagonista de éxito. Si quieren conocerla, ya saben: hay todo un planeta al que salvar y pueden viajar 1000 años en el tiempo para lograrlo junto a ella.

