Misterio en el lago de La Plata: los detalles de la autopsia, que reveló de qué murió la víctima

Cuando aún sigue la conmoción por la muerte del hombre en el lago del Parque Saavedra, ocurrida ayer a la mañana, los investigadores recibieron un dato clave: los resultados de la autopsia al cuerpo que apareció flotando. Los mismos revelaron la causa de la muerte de quien fue identificado como Santiago Violante, de 42 años.

Según el informe al que pudo acceder EL DIA, la víctima fatal falleció ahogada. "Síndrome asfíctico secundario a Inmersión", es lo que dieron a conocer en el escrito los médicos que le practicaron el examen al cadáver. Además señalan que Violante presentaba el corazón y el hígados "aumentados de tamaño" y que el estómago tenía una "cantidad de líquido amarronado".

Pero otro resultado importante para los investigadores es el que reveló que "no se hallaron lesiones compatibles con signos de lucha ni defensa ni otro tipo de lesiones que pudieran ser responsables de la muerte".

Con estos datos ahora el fiscal Romero deberá determinar cómo fue que el vecino platense terminó cayendo al lago. Y para eso ayer se tomaron las pruebas en la escena donde ocurrió el trágico hecho, donde se detectó un resbalón. Además se pudo observar la presencia de botellas de alcohol y hasta restos de cigarrillos de marihuana.

Misterio y sospechas

Lo cierto es que la situación ocurrida ayer a la mañana en 12 y 64 sigue bajo un halo de profundo misterio y sospechas. Tras el hallazgo se llevó a cabo un fuerte operativo, tanto para recuperar el cuerpo que se encontraba flotando en el reservorio de agua, en un sector de baja profundidad, como para analizar la escena a fondo en busca de cualquier elemento que contribuya a resolver el caso.

“Nada se descarta”, aseguró ayer el fiscal Marcelo Romero, a cargo de la instrucción, al referirse a las circunstancias en las que este hombre encontró la muerte. Pese a ello la investigación avanza a paso firme en torno a una hipótesis que tendría como hilo conductor una desafortunada combinación de distintos factores.

Esta “robusta” teoría señala que este trágico episodio habría comenzado a configurarse durante la noche del martes con la decisión de Violante de consumir sustancias complejas para el organismo. La hipótesis se desprende de los elementos hallados en las inmediaciones del lago: las ya mencionadas botellas con rótulos de marcas de bebidas alcohólicas y algunos restos de cigarros armados con marihuana. Estos elementos, claro está, serán sometidos a estudios en las próximas horas a fin de establecer si los envases contenían alcohol u otro agente químico y si los restos de material orgánico envuelto en papel y sometidos a una combustión se corresponden, como se sospecha, con derivados de la especie herbácea denominada científicamente como cannabis sativa.

Al mismo tiempo, mediante un cotejo de ADN, también se intentará establecer si el fallecido mantuvo contacto con estos elementos o si, por el contrario, se encontraban en el lugar de forma circunstancial.

Según se pudo saber, los investigadores creen que la víctima cayó de forma accidental al lago cuando caminaba por la zona, aparentemente, en estado errante. La teoría postula que, tras este infortunio, una serie de factores se confabularon para que el hombre no pudiera reincorporarse y abandonar el espejo de agua.

Con el resultado de la autopsia conocido hoy, se confirmó el ahogamiento, y falta determinar qué fue lo que le impidió a la víctima actuar con la lucidez que requería el momento. A esto se suman el escaso movimiento de transeúntes que suele haber durante la madrugada en la zona y el estado fangoso del lecho del reservorio de agua.

“Pudo haber pedido ayuda, pero posiblemente nadie lo escuchó. Incluso pudo haber intentado salir pero con la ropa mojada y la inestabilidad del suelo dar un paso hacia la orilla debe haber sido una tarea titánica”, indicó una fuente del caso. Para el fiscal Romero, las bajas temperaturas que vienen imperando en la Región también tuvieron una fuerte incidencia para que este hombre se bloqueara.

“Es posible que se haya resbalado y, obviamente en el agua helada, la persona si encima está en estado de ebriedad, dura muy poco lamentablemente”, destacó.

Otras de las hipótesis en las que trabajan los investigadores es en la posibilidad de que la víctima haya caído de forma accidental pero a raíz de un desmayo por falta de oxígeno. Al respecto indicaron que se pudo establecer que la víctima padecía EPOC y que tomaba medicamentos para combatir esta patología respiratoria. En tanto, el otro escenario que se viene planteando es el de una muerte violenta. Según trascendió, la zona se caracteriza por ser foco de pleitos callejeros. En este sentido no descartan que el sujeto haya sufrido una descompensación producto de una lesión provocada en un pleito que no llegó a ser detectada en el operativo.

Sobre esta posibilidad, el fiscal Romero fue tajante: “A simple vista no hay signos de violencia y en la operación de autopsia se podrá establecer si hay algún tipo de lesión o de golpe que no pudo ser visto externamente”. Y eso fue lo que finalmente descartó la autopsia, ya que el cuerpo no tiene signos de violencia.