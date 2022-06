La OTAN advierte que la guerra en Ucrania podría extenderse por años

BERLÍN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que es preciso estar listos para que la guerra en Ucrania dure posiblemente “años”, según afirmaciones que hizo en una entrevista a la edición dominical del diario alemán “Bild”.

Aunque los costos para Europa sean altos, señaló en referencia a la suba de precios de la energía y el apoyo militar a Kiev, sería todavía más “caro” dejar que Rusia saque la lección de que puede seguir por el mismo camino que tras la anexión de Crimea en 2014.

Stoltenberg admitió que la lucha por el Donbás (región industrial del este de Ucrania) adquiere por parte de Rusia un cariz cada vez más “brutal”, pero indicó que los soldados ucranianos luchan con “valor” y que “con más armas modernas” aumenta la posibilidad de que puedan expulsar al enemigo también de esa región.

Aún así, dejó claro que los aliados no enviarán a sus propios soldados a combatir en la guerra para evitar convertirse en parte del conflicto.

Consultado por una eventual guerra nuclear, el jefe de la OTAN señaló que la alianza no ha detectado un mayor nivel de alerta en este ámbito de las fuerzas armadas rusas, pero calificó de “peligroso” el “ruido de sables” del Kremlin. “Putin debe saber que una guerra nuclear no se puede ganar y que no debe estallar nunca,“ subrayó.

En referencia al nuevo documento estratégico que la alianza atlántica adoptará en la próxima cumbre de Madrid, Stoltenberg destacó que allí figurará que Rusia “es una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad”. También se expresará que el auge de China “es un desafío para nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad,“ aseguró.

Sobre la adhesión de Suecia y de Finlandia, el titular de la OTAN indicó que no reforzaría sólo a esos dos países, sino a la alianza en su conjunto, pero dijo entender a Turquía, que por el momento ha vetado el proceso.

Asimismo, subrayó la importancia estratégica de contar con Turquía como socio en la alianza y aseveró que “ningún país de la OTAN ha sufrido tanto por el terrorismo”, en referencia a la acción del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), clasificado como terrorista en la Unión Europea (UE). Suecia y Finlandia han concedido tradicionalmente asilo a activistas por los derechos kurdos a los que Turquía califica de terroristas y son reacios a vender armas a Ankara después de que ésta invadiera el norte de Siria en 2018. (EFE)