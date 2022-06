VIDEO. Tiroteo y estampida en un festival en Washington: un adolescente muerto y varios heridos

Un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas -incluyendo un policía- en un tiroteo tras un concierto no autorizado en Washington el domingo por la noche, informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense. El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos durante un concierto no autorizado organizado por el grupo "Moechella" que obligó a la policía a clausurar el evento, informó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Contee, a la prensa.

Pese a la abundante presencia policial para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala en las cercanías. Contee informó que no hubo un intercambio de balas y que todavía no se recupera el arma.

