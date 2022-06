CABA apunta a la Nación por la fuga de presos

Tras la fuga de presos de una comisaría de Chacarita, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, apuntó ayer contra el Servicio Penitenciaro Nacional, al denunciar que el sistema dejó de recibir detenidos de origen porteño, lo que provoca una mayor superpoblación de detenidos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia del ministro de Horacio Rodríguez Larreta apunta directamente contra la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y exinterventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.

“Yo no suelo nunca contar la conversaciones que tenemos en privado. En este caso éramos cuatro funcionarios, pero esto lo voy a contar por primera vez en mi vida porque es algo indignante. Garrigós me dijo: ‘el problema es la política criminal que vos llevás adelante, si dejás de detener no vas a tener problema con los detenidos’”, reveló en declaraciones a la prensa.

Y también aprovechó para reclamar que por esta superpoblación de reos en las comisarías porteñas debe destinar a su cuidado “a más de 1.500 policias, que en lugar de estar cuidando a los vecinos y vecinas en la calle están cuidando a los presos”.

D’Alessandro también denunció en su cuenta de Twitter que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) “dejó de recibir detenidos de la Ciudad”, un reclamo que se viene repitiendo desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Dos delincuentes que debían estar alojados en cárceles federales se escaparon de comisarías que no están preparadas ni tienen la función de recibir presos”, expresó.

783 PRESOS EN COMISARÍAS

Por otra parte, el funcionario indicó ante la prensa que “las comisarías de la Ciudad están preparadas para alojar 24 horas a una persona. Ayer se fugaron cuatro personas, ladrones importantes”.

“Tenemos 783 personas en las comisarías de la Ciudad cumpliendo condenas. Es en contra de los derechos humanos”, sostuvo el funcionario, y agregó que “el Servicio Penitenciario Federal, que debería alojar a los detenidos, nos cerró las puertas en una clara intencionalidad política para perjudicarnos”.

D’Alessandro habló luego de que cuatro presos se fugaron este domingo a la noche de una alcaidía de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Chacarita tras reducir a dos efectivos y sustraer el arma reglamentaria a uno de ellos.

Los cuatro detenidos se encontraban en un patio interno de la comisaría, y aprovecharon el horario de entrega de la cena para reducir a una mujer policía. Tras la fuga, dos de los presos fueron recapturados, mientras que los otros dos -que escaparon con un arma de fuego policial y una campera de uniforme- son buscados intensamente.

La fuga es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°46, a cargo de Adrián Seres, y del Juzgado N°19, cuyo titular es el juez Diego Slupki.

“Dos delincuentes que debían estar alojados en cárceles federales se escaparon de comisarías que no están preparadas ni tienen la función de recibir presos”, expresó D’Alessandro en su cuenta de Twitter,