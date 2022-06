Estudiantes perdió ante Independiente su invicto en el torneo

El andamiaje defensivo se cayó por un mal comienzo de complemento. Igual, el equipo no jugó bien / Fotobaires

El golpe venía pegando en el palo. En Mar del Plata lo zafó la impericia de su rival y la semana pasada la categoría individual de ciertos jugadores, más el blooper de Javier Toledo. Anoche, no tuvo un aliado y por eso perdió su primer partido en el torneo. Más allá de dejar una imagen combativa y yendo a buscar la igualdad hasta el final con mucha entrega, el 2-1 en favor de Independiente no puede discutirse y deja algunas cuestiones en el borrador de Ricardo Zielinski, más allá de otros asteriscos positivos.

Al Pincha le está costando el juego en esta Liga Profesional. La salida de Gustavo Del Prete todavía no pudo ser reemplazada y anoche quedó muy en evidencia la falta de peso ofensivo. Ese desequilibrio que el Tuti mostraba de mitad de cancha en adelante hoy no tiene dueño. También quedó a las claras la falta de Leandro Díaz, que el martes se fue expulsado y será un tema a tratar puertas adentro para que no vuelva a suceder.

El partido se le escapó por desatenciones en un lapso de dos minutos. Se durmió Matías Pellegrini a las 6 minutos del complemento y Alex Vigo dejó un centro claro y preciso a la cabeza de Leandro Benegas para el 1-0. Dos minutos después otras vez le cascotearon el rancho, pisaron el área y Fabián Noguera se arrojó imprudente contra el propio Benegas. No tenía otra opción, es cierto. Penal y un 2-0 que parecía irremontable.

Pero si algo tiene este equipo es que para ganarle hay que ser mejor y demostrarlo. Por eso cuando parecía muerto se puso de pie, buscó desde arriba con centros y así llegó el descuento de Leonardo Godoy, a falta de diez minutos. Necesitó del VAR Mastrángelo, pero el lateral estaba habilitado. Entonces, pese a estar herido, fue por la heroica y para eso mandó a los centrales al área. Sin fútbol, entendió que no había otra manera de empatarlo. No tuvo otra clara, pero vaya si su rival terminó asustado. Y eso es un mérito que se ganó en los últimos años: puede jugar regular o mal, pero es difícil que el equipo sea superado fácilmente.

HABÍA EMPEZADO BIEN EL PARTIDO

En el primer tiempo Estudiantes tuvo un juego por momentos interesante, mucho mejor que lo mostrado en las primeras fechas del torneo. Fue ordenado en defensa, ya que su rival quiso sorprenderlo por el centro pero tanto sus centrales como el Corcho Rodríguez cerraron todos los caminos. No hubo carretera libre y esos intentos del Rojo se fueron apagando cuando Emmanuel Mas por izquierda y Manuel Castro por derecha empezaron a lastimar de contragolpe.

Fue entonces cuando el Pincha manejó la pelota. Fueron los últimos 25 minutos de ese período, momentos en los cuales mostró cosas interesantes cuando el uruguayo y Leo Godoy se combinaron, o cuando Matías Pellegrini se corrió de banda para ser desde allí el inicio de algunas insinuaciones que no pasaron claro a oscuro.

A Estudiantes le faltó punch, o un “9” de área que anoche no lo tuvo por la expulsión de la semana pasada contra Sarmiento. De todos modos, en esos 45 minutos iniciales tuvo la mejor chance para ponerse en ventaja: la aparición de Manuel Castro por la izquierda tras una gran jugada de Pellegrini, que contuvo el arquero Sosa cuando el 1-0 parecía al caer. Al uruguayo tal vez le faltó un poco de claridad a la hora de buscar el palo izquierdo del arquero rival. Pero ese buen primer tiempo, por mirar la parte llena del vaso, se hizo añicos por ese fatídico arranque de complemento. A mejorar, Estudiantes.