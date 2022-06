“El Refugio”: Latinoamérica le abre la puerta a la ciencia ficción

“El Refugio”, una serie latinoamericana que explora el género de la ciencia ficción para contextualizar el drama de una familia disfuncional que atraviesa las horas más extrañas de su golpeada vida, se estrena hoy en Starzplay, con el argentino Pablo Fendrik como showrunner y director de una historia que aborda el concepto de la “percepción” para reflexionar “acerca de lo que sucede y de lo que se percibe que sucede”, según aseguró en diálogo con EL DIA.

Protagonizada por Alberto Guerra (“Narcos: México”) y Ana Claudia Talancón (“Como Caído del Cielo”), la producción de seis episodios está basada en una idea original de Julio Rojas (“Caso 63”), quien también coescribe la serie con Francisco Ortega (“Logia”) y Enrique Videla (“La Jauría”).

Con la producción ejecutiva de Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete y Mariane Hartard, de Fábula, y Christian Vesper, de Fremantle, “El Refugio” presenta a una familia aterrorizada en un rancho mexicano ante la aparición de fenómenos inusuales causados por una fuerza de la naturaleza completamente desconocida. Pero sucede algo extraño: todo parece ocurrir sólo a través de sus pantallas. Los padres, así, deben proteger a sus hijos de un enemigo invisible que ni siquiera ellos saben que existe de verdad y ahí, entonces, la ciencia ficción aparece para verter conceptos que sirven para reflexionar.

Zuria Vega (“La Venganza de las Juanas”), Alfredo Castro (“El Club”), Diego Escalona (“La Suerte de Loli”), Camila Valero (“Herederos Por Accidente”) y, entre más, Isabella Arroyo (“Una Carta de Amor”) completan el elenco de “El Refugio”, la esperada nueva producción de Starzplay que se suma desde hoy a su catálogo.

En diálogo con EL DIA, Fendrik, reconocido por recientes trabajos al servicio del streaming desde “El jardín de bronce” y “Entre hombres” para HBO, pero celebrado por sus producciones cinematográficas desde “El asaltante” hasta “El ardor”, se refirió a los desafíos de dirigir la primera producción latina de ciencia ficción y la posibilidad de seguir incursionando en un género tan apasionante.

-La serie propone una combinación de géneros, partiendo del drama de una familia disfuncional, que afronta una pérdida, en medio de una situación con elementos sobrenaturales, terror y misterio. ¿Cómo te gusta definirla? Y, ¿qué fue lo que te sedujo del proyecto para involucrarte?

-Es una serie de ciencia ficción latinoamericana hecha y derecha, una combinación de la cual no tengo mucho antecedente y ese fue uno de los atractivos principales a la hora de involucrarme: la idea de hacer algo en un territorio que era un poco desconocido. Creo que hay un punto de equilibrio en la propuesta que la hacía, para mí, personalmente muy interesante. Porque si bien es ciencia ficción, no es una ciencia ficción completamente fantasiosa y delirante, sino que tenía un punto de contacto con la realidad y con cuestiones muy actuales que me la acercaban para ser parte.

-Una ciencia ficción motivada por las cuestiones humanas, al estilo de “La dimensión desconocida”.

-Sí, definitivamente. Las historias de ciencia ficción que uno más y mejor recuerda son en las que el drama humano está bastante al frente y lo paranormal y el aspecto de ciencia ficción le da contexto. Pero siempre lo que está al frente de la narración es un drama humano bastante bien diseñado y balanceado. Y creo que esta serie tiene eso también y por eso también es un atractivo principal de la historia.

-Más allá del desafío que implicaba asumir el riesgo de hacer ciencia ficción en Latinoamérica, ¿fue un “sí” inmediato o tuviste algún resquemor?

-Cero resquemor, todo lo contrario: “ah, ok, me interesa ser la persona que lleva adelante este proyecto o que quiere narrar esto que tiene tan poco antecedente”. Hay algo ahí del sentido explorativo de mi personalidad como director que se sintió rápidamente atraído. (...) Si vos creciste en los ochenta viendo películas increíbles de ciencia ficción y de pronto alguien te dice “está este guion, donde tenés la chance de filmar estas escenas y tenés la posibilidad de poner tu impulsos creativos” es muy difícil decir que no. Realmente, era la clase de oferta que uno, como director, es muy difícil de rechazar.

-Es una serie que, más allá de la historia puntual y literal que propone, abre el abanico a un montón de resonancias actuales, sobre todo con esta cuestión de un terror o una amenaza que aparece solo en las pantallas. ¿Cuál dirías que es el gran tema de “El Refugio”?

-Yo creo que el gran tema de la serie hasta cierto punto es la percepción del miedo, la percepción de la amenaza. Algo que se puede hacer extensivo a todas las cosas, hasta la percepción de la verdad o de la realidad, más allá de los dispositivos, y las redes sociales. En este caso en particular nos agarramos de cómo lo que ocurre a través de los dispositivos genera una especie de histeria colectiva y genera violencia y terror cuando aparentemente, más allá de lo que la gente ve en las pantallas, va mirando para arriba y no está pasando algo que parezca extraordinario. Hay un comentario interesante acerca de lo que sucede y de lo que se percibe que sucede.

-“Vemos lo que queremos ver”, dice una presentadora de tevé en una escena del primer capítulo, y de pronto la ciencia ficción nos lleva a reflexionar.

-Históricamente, la ciencia ficción ha tenido la misión de dejarte pensando en cosas, ¿no?, y se ha usado como dispositivo narrativo para un montón de cosas, hasta como propaganda política anticomunista. Y creo que en algún sentido, si bien nosotros no teníamos ninguna agenda ni intención de bajar línea a nadie, sí es interesante ver qué le pasa al espectador cuando ve que los personajes se dejan llevar por cosas que solo existen en los dispositivos. Y cuántas de las decisiones que toman se basan en cuestiones que tal vez no estén ahí, en el sentido de que no estén sucediendo en la realidad o es difícil decodificar si realmente están sucediendo.

-Es una serie en la que los niños tienen bastante protagonismo. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajo con ellos y qué creés que le aportaron al show?

-Tuvimos la suerte de haber encontrado a dos niños actores -o dos actores que son niños- que son Isabela y Diego, que nos han dejado con la boca abierta. ¡Qué placer trabajar con estos chicos! Viste el cliché que se suele decir que es complicado trabajar con niños, pero acá fue todo lo contrario. Y creo que el aporte de ellos, sobre todo en esta serie en particular, es enorme porque no tienen mucha chance de comportarse como niños en la ficción, son niños que tienen que adaptarse a una situación extremadamente compleja y de supervivencia. Y al mismo tiempo, ellos le ponen al espectador muy en su cara la sensación de fragilidad, te traen esa dimensión de lo delicado que es mantener la salud y el balance familiar. Entonces, cuando ponés niños en una historia de género como esta que es tan “agresiva para los personajes”, de tanta tensión para ellos, el resultado siempre es que uno como espectador se quede ahí, prendido de la pantalla, pidiendo “por favor, que no le pase nada a este nene porque me muero” (risas). Pero creo que hemos logrado el efecto buscado, gracias a Dios.

-¿Con qué te gustaría que la gente se quede después de ver la serie?

-Me gustaría que se queden con la impresión de que producir más de este tipo de historias, más jugadas y arriesgadas, es perfectamente posible en Latinoamérica, y que deberíamos estar haciendo más de ellas.