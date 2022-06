Se suspendió el recital de Ulises Bueno que iba a costar 43 millones: las razones

Luego de la enorme polémica que generó un recital de Ulises Bueno que iba a costar 43 millones de pesos, el artista confirmó la suspensión del mismo. A través de un comunicado oficial, destacó que no se realizará el show pactado para este sábado en el Parque Sarmiento, de la ciudad de Córdoba.

Según habían destacado, esa cifra millonaria iba a ser destinada para el soporte técnico y la logística del mega evento, que como anunciaron las autoridades provinciales y municipales, iba a ser gratuito para la gente en el marco del cumpleaños del cantante. Además habían asegurado que el mismo no iba a cobrar cachet.

Sin embargo, la movida generó una lluvia de críticas por lo que el propio Ulises Bueno, desistió de que se haga: "Con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizaré el show programado para mañana 25/6. Me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado".

Por su parte, se mostró indignado por lo sucedido: "Quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, me gusta cantar y lo quería hacer por todos ustedes, mi Córdoba querida".