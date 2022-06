Dura respuesta de Morales a Fernández: "Es una falta de respeto a Jujuy y profundiza la grieta”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reivindicó hoy su convicción de que Milagro Sala "tiene que seguir presa", le adjudicó a la dirigente social haber violado los derechos humanos en la provincia, se quejó de la "grieta" y le reprochó al presidente Alberto Fernández que no lo haya visitado a él en su paso por el distrito.



Morales cuestionó que el Presidente "haya estado acá para hacer una visita personal (a Milagro Sala) y no me haya visitado" y llamó a "romper esta cultura de la grieta y de gobernar para facciones".



El mandatario jujeño se pronunció en esos términos durante el acto de inauguración de la escuela 48 en el barrio Alto Comedero, a 10 kilómetros de la capital provincial, casi en paralelo con la visita de Fernández a Sala, internada en un hospital por un cuadro grave de trombosis venosa profunda.



Luego de la visita, el Presidente consideró que "se ha instaurado un sistema de clara persecución" contra Sala en Jujuy.



"Es un caso paradigmático en la Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", dijo Fernández en una rueda de prensa que ofreció en la clínica donde está internada Sala.

Pidió además a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron" con relación a la situación de Milagro Sala.



Fernández viajó a Jujuy acompañado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el diputado Eduardo Valdés; y el asesor y filósofo Ricardo Forster.



Más tarde, Morales difundió una "carta abierta" al Presidente, en la que se quejó y dijo sentirse "sorprendido" porque "con el país al borde del abismo" el titular del Ejecutivo nacional visite a Sala.



En ese texto, Morales considera a Sala responsable de un "reinado de violencia y corrupción" y acusa directamente a Fernández de "hacer oídos" a los reclamos de quienes definió como "víctimas" de la dirigente social.



Ayer, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que "reitere la orden de protección que había dictado a favor de Milagro Sala" en el año 2017 y aseguró que la "persecución y el hostigamiento" impartido sobre la dirigente por el Gobierno jujeño provocó "consecuencias significativas en su salud".



El lunes último la dirigente social fue internada en terapia intensiva por una "trombosis venosa profunda" en una de sus piernas, cuadro por el cual permanecía "inestable" en una sala del sanatorio privado Los Lapachos, de San Salvador de Jujuy, según dijo uno de sus defensores, Marcos Aldazábal, en declaraciones a Radio Nacional.



Morales, quien también preside la UCR a nivel nacional, señaló hoy que cuando asumió la gobernación tuvo que "reestablecer la paz luego de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas".



Más tarde, en su "carta abierta", el mandatario jujeño reivindicó su "convicción humanista" y le deseó a Sala que "recupere" su salud, pero la definió como una "delincuente condenada por corrupción" y le reprochó al Presidente que supuestamente gobierna sólo "para una facción".