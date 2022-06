¿Qué tiene Harry Styles que conquistó al mundo?: furor por el ex One Direction en Argentina

Harry Styles parece tener el mundo de la música a sus pies. Tras acomodarse entre el selecto grupo de famosos que todos quieren tener cerca, ver, conocer y escuchar, causa furor con cada presentación y, en Argentina, no podía haber una excepción.

Larga es la lista de artistas que llegan al país y se enamoran del público argentino. El ex One Direction se presentará el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Monumental de River Plate, luego de visitarlo por última vez en 2018 y no poder cumplir con sus compromisos durante la pandemia con “Love On Tour”.

En tan solo unas horas, las y los fanáticos habían agotado todas las entradas. Frente a la demanda, los productores decidieron poner una fecha más pero la historia se repitió. Ahora, a más de seis meses para el recital, ya hay jóvenes acampando en la cancha de River para obtener los mejores lugares.

Una vida difícil

Mucho se conoce sobre la vida de Harry Styles en la actualidad pero, de su pasado, poco y nada. En pareja con Olivia Wilde, directora de una de las películas que grabó el año pasado y saldrá este 2022 (Don't Worry Darling), pasa sus días entre giras y rodajes.

Nació en Inglaterra, un 1 de febrero de 1994 bajo el nombre de Harry Edward Styles. En la actualidad es uno de los cinco británicos menores de 30 más ricos pero no siempre el dinero estuvo presente de forma abundante en su vida.

Con tan solo siete años vio cómo su familia, conformada por su padre Desmond Styles, su madre Anne Cox y su hermana Gemma Styles, se desarmaba y, tras el divorcio, apareció la crisis económica que lo sacudió todo a su alrededor.

La situación no era buena en la familia pero estaban juntos. El cantante británico tuvo que desistir de dedicarse de lleno a la música para trabajar y ayudar a su madre.

Su futuro parecía previsible: sería abogado, posiblemente. Pero un casting para Factor X dio una vuelta de 180 grados a su vida. Pronto, llegaría la fama, el dinero y, por sobre todo, la realización de su sueño: vivir de su pasión.

En menos de seis años, la realidad de Harry Styles había cambiado por completo. Junto a Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan y Zayn Malik se convirtieron en One Direction y poco después fueron los más famosos en el Reino Unido.

Tras su disolución, pasó un tiempo en búsqueda de cuál sería su próximo camino. El primer disco, Fine Line, llegaría en 2019 y sería el puntapié inicial para una carrera que nunca dejó de crecer.

Hoy tiene tres discos, una gira a nivel mundial con entradas agotadas, se volvió embajador de Gucci, es reconocido con infinidad de premios y fue el primer hombre en ser portada de Vogue, nada menos que vestido de mujer, para dejar en claro que para él, la ropa no tiene género.

¿Su estilo excéntrico, su seguridad arriba del escenario, una sonrisa que enamora a quien la dirige y la firmeza que de cambiará la música será lo que lo hace irresistible?