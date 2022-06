Beto Casella llamó a Mirtha Legrand: " Te esperamos en El Nueve"

“Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar”. Con estas palabras se expresó Mirtha Legrand, luego de que se frustraran las negociaciones con El Trece. Por otra parte, recordemos que, allí realizó las últimas temporadas de sus presentaciones, que continuaron con su nieta Juana Viale desde que se inició la pandemia.

Así, La Chiqui habló a la posibilidad de llevar su emblemático programa al canal donde se emitió por primera vez hace 54 años.

Desde entonces se iniciaron las negociaciones, pero Adrián Suar (el gerente de Programación de la emisora) y su nieto, Nacho Viale (de la productora Story Lab) no se pusieron de acuerdo y la productora emitió un comunicado el pasado lunes para explicar que podían empezar a hablar con cualquier canal. “Vi el comunicado de Story Lab. Es raro...”, opinó Mirtha que no pierde las esperanzas en volver a trabajar en la televisión.

Claro está que, ahora Mirtha se volvió una figura codiciada y el resto de los canales empiezan a hacer su juego para quedarse con sus servicios. Y el que movió primero, al menos públicamente, fue El Nueve, con un llamado en vivo de Beto Casella, en vivo desde su programa.

Casella (C): —Se te escucha perfecta, estas impecable. Quisiéramos tenerte almorzando, cenando, el canal te abre la puerta. Legrand (L): —Los almuerzos se iniciaron en El Nueve, todo se inició en el canal. (C): —¿Y por qué no redondear volviendo acá? (L): —Cuando vuelva Nacho hablamos (C): —El dinero no tendría que ser un impedimento. Vos tenés que estar al aire, es un clamor.

En tanto, el diálogo finalizo: “Me encantó escucharte tan cariñoso”, agradeció Mirtha iniciando la despedida. “Mientras vos no estuviste en la mesa no fui. Fui con Marcela un día, pero estoy esperando una vuelta. El país esta esperando tu vuelta”, devolvió Casella. “Te prometo que voy a volver”, ratificó Mirtha. “¿Al nueve?”, se entusiasmó Beto. “Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto”, cerró la conductora.