Tenso cruce entre Losada y el designado embajador en Venezuela: "¿Hay violaciones a los derechos humanos, sí o no?"

Vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde fue propuesto por el Gobierno como embajador argentino en Venezuela. Su pliego fue tratado esta mañana en el Senado, que debe prestar su conformidad, y no la tuvo fácil cuando fue ionterpelado por la senadora radical Carolina Losada.

La pregunta eje fue si creía que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos. En la primera oportunidad que se lo consultaron, Laborde pudo evitar responder por sí o por no leyendo un fragmento del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que apuntaba algunas mejoras.

Sin embargo nuevamente fue consultado por Losada, quien le pidió que respondiera "sí o no" a la misma pregunta. En ese momento hubo intervenciones de los legisladores del kirchnerismo que obligaron a la titular de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, pedir que "gobernaran sus emociones".

"Efectivamente es mucho más largo ese informe, lo que yo quería demostrar es que hay una evolución entre el informe inicial y el actual. Todos demuestran que van en un sentido", respondió Laborde, esquivando otra vez decir sí o no, y luego que Losada le indicara que el informe también advierte sobre incidentes "relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático" en Venezuela, además de la "criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas".

No conforme con la respuesta, y explicando que como "vengo del periodismo y me gusta hacer repreguntas", Losada insistió una vez más: "no me quedó claro si está diciendo, me gustaría saber por sí o por no, porque lo deja entrever: ¿siguen existiendo o no violaciones a los derechos humanos hoy en Venezuela?".

En ese momento, Fernández Sagasti otra vez pidió "gobernar las emociones" y antes que Laborde respondiera dio su propia respuesta: "La pregunta ya ha sido respondida, si no le satisface... Yo entiendo su profesión".

"La felicito por su constancia y comprendiéndolo por sus antecedentes como periodista. Lo he respondido por tercera vez y lamento que no le guste mi respuesta y la felicito por su constancia en la repregunta", acotó Laborde, que volvió a evitar responder por sí o por no a lo que le consultaron.