Denuncia y durísimas críticas de Eduardo de la Puente a Mario Pergolini

El conductor y periodista recordó sus años de éxito con Mario Pergolini y dio detalles de los motivos que lo distanciaron de su amigo y compañero.

Sin dudas (durante mucho tiempo) fueron protagonistas de uno de los equipos con más renombre de la TV y la radio. Así, Juan Di Natale, Eduardo de la Puente y Mario Pergolini lideraron la franja con Caiga quien Caiga (CQC) y con cada uno de sus proyectos en la FM Rock and Pop, donde rompieron los moldes y rutinas conocidas hasta el momento.

Pero el tiempo pasó. Y estos grandes amigos que en su momento llegaron a convivir, se distanciaron. Y ahora, todo indica que las críticas dieron comienzo en el podcast Quemar un patrullero, conducido por Gustavo Olmedo, quién también fue compañero de ambos en la Rock and Pop realizando realizando durísimas críticas en contra de Pergolini.

“Era buenísimo. Teníamos algo más de 20 años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima. Estábamos haciendo algo que nos gustaba, lo estábamos haciendo bien, estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días, sin darnos cuenta. Era todo muy para arriba, muy divertido, muy disfrutable. Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario”, expresó Eduardo de la Puente en referencia a su examigo Mario Pergolini.

Asimismo y claramente enojado con la actual situación, el periodista denunció: “El hijo de re mil p… si te quiere cagar te va a cagar y es personal, es que tiene algo personal con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, al que no le sos funcional a sus proyectos, deseos o lo que fuere y listo”.

Por otra parte, además de contar que cuando el formato de CQC (un proyecto que surgió en una ronda de tragos entre cinco amigos, entre los cuales él se encontraba) se vendió al exterior, el no vio nada de esas ganancias. El co-conductor del exitoso ciclo advirtió que cuando Mario Pergolini se fue de la radio hizo lo imposible por boicotearla. “Cuando CQC se vende a un montón de países, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero, ¿qué es el tipo que redacta ese contrato que me deja afuera de algo que yo inventé?”, preguntó con una mezcla de bronca, resignación e ironía.

Finalmente, Eduardo de la Puente dijo sobre Pergolini: “Si vos sos un tipo que a mí me dijo: ‘Mientras a mi me quede vida, a vos y a tu familia no le va a faltar nunca nada’ y al día siguiente estás desviando la pauta comercial, estás orientando la antena hacia otro lado, estás boicoteando las redes, estás poniendo inútiles para que manejen todo y la Rock and Pop se hunda, sabiendo que tu amigo) se va a hundir también; me cago si sos el diablo, un empresario o un hijo de p… Tenés la misma responsabilidad”.