La hija de Mauro Viale aseguró que "revelará la verdad" de la muerte del periodista

A casi un año y dos meses de la muerte de Mauro Viale, su hija Ivanna subió a las redes un podcast llamado Mauro Viale, La pura verdad, y al tiempo adelantó que al final de la serie dirá "la verdad sobre lo que realmente le sucedió" al reconocido periodista.

Así, la hija del recordado conductor (fallecido a los 73 años de edad) volcó todo su dolor en una grabación de poco más de dos minutos y medio.

"Y ahora resulta que les estoy contando acerca de Mauro Viale, mi papá. "Él dejó la vida de manera abrupta, impactante y traumática, llena de dudas y puro dolor" Y siguió: "Siento que todo puede venirse abajo con tanta facilidad, todo puede cambiar en un instante. "La fragilidad de la vida me sorprendió sin darme tiempo".

"Acá les voy a contar, sin filtros y sin censuras absolutamente toda la verdad, Mauro Viale se fue de esta vida antes de tiempo, no era su momento. "Lo cuento para los que lo quisieron mucho no lo olviden y para quienes no lo conocieron sepan que existió un maestro del periodismo único e inigualable y a través de cada palabra que estoy diciendo lo conozcan un poco más", señaló con dolor.

Finalmente, recordemos que hace un tiempo, Ivanna denunció: "No se juega con la gente. No se juega con el abuso de autoridad, acá jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro, te cambio, te saco, te pongo y eso no se hace". "Él no me enseñó eso a mí, me enseñó códigos", había asegurado la joven en declaraciones a la prensa.