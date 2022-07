“Tengo que lograr aprendizajes relevantes”

La Plata recibió ayer a la ganadora del premio a la “mejor docente del mundo”. Keisha Thorpe desarrolla un recorrido por Latinoamérica y ayer le tocó el turno a esta ciudad, donde se encontró con la docente platense Ana María Stelman, quien estuvo entre las 10 finalistas del certamen internacional. Juntas compartieron una charla en un colegio de Gonnet, donde brindaron una charla sobre distintos aspectos de la actividad que desarrollan.

El premio internacional es otorgado anualmente por la Fundación Varkey junto a la UNESCO. Thorpe, quien realiza el recorrido internacional en condición de embajadora de la educación, estuvo ayer en el colegio Raíces, de 505 entre 25 y 26, y luego tuvo un periplo de actividades que incluyó visitas a la República de los Niños, al Colegio Nacional de la UNLP y al colegio de Estudiantes y el Hipódromo de La Plata, cerca de la Escuela Primaria 7, “Fragata La Libertad”, donde dicta clases Stelman.

La docente jamaiquina desarrolla su actividad en Estados Unidos, donde se destaca por su aporte para los alumnos que llegan a ese país del norte sin saber una palabra del inglés y, además, no cuentan con los ingresos necesarios para formarse. Trabaja en la International High School Langley Park, y su gran desafío es que sus alumnos terminen el secundario y vayan a la universidad.

Sobre la formas de enseñar, Keisha le dijo a EL DIA que “no se trata solo de teorías, sino de transformar la teoría en prácticas. Mis estudiantes vienen de todos contextos muy diferentes, son inmigrantes. Entonces, yo tengo que lograr que los aprendizajes sea culturalmente relevantes”, dijo.

Luego, analizó que “como vengo de la pobreza, se lo que toma y lo que cuesta llegar al sueño americano y lograr el éxito, entonces trato de ser empática y demostrarles que se puede y compartirles mi historia. La experiencia está siendo increíble, me encanta aprender lo que hacen en otras partes del mundo y me he dado cuenta de que las cosas que le pasan a mis estudiantes y a nosotros los docentes, con comunes en todo el mundo. Poder compartir y ver esa transversalidad me ayuda a entender que es como una y lo compartimos”, culminó.

La docente internacional, ganadora del “Premio Nobel” de la Educación, estuvo esta semana en Tucumán, donde compartió distintas experiencias y participó de un congreso internacional de Educación. La compañía de la docente platense Stelman -que fue seleccionada como una de las 10 mejores del mundo entre 8.000 postulantes- le permitió a Thorpe acceder a distintos temas relacionados a la educación que se dicta en nuestro país.

Stelman se formó en una carrera de grado y posteriormente se graduó también en Ciencias de la Educación. Algunos de sus colegas la bautizaron como “la (maestra) que hace las cosas raras”, a raíz de lo inusual de sus proyectos y se asombraron al ver cómo un video en el que aparecía un caballo, en apariencia deseoso de que le contaran historias, despertó el deseo de leer en los chicos.

“Estoy muy emocionada, muy feliz, acompañando a Keisha y teniendo la oportunidad de compartir realidades y siempre aprendiendo. Las dos compartimos la empatía, el ver a los estudiantes y tratar de trabajar en aulas diversas y darle la oportunidad a cada uno lo que necesita para poder ser feliz”, dijo la docente platense.

A su vez, agregó: “Estoy muy orgullosa, muy feliz, y me emocionó escuchar a los chicos y ver el interés que ellos tenían, porque son semillitas que uno va sembrando en el camino de la enseñanza y la educación”.