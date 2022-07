¿Cuál es la mirada de los gobernadores peronistas ante el reposicionamiento de Cristina Kirchner?

La semana pasada, la asunción de la ministra de Economía, Silvina Batakis, fue apoyada por distintos gobernadores peronistas, que avalaron la decisión de que sea ella quien cumpla dicha función, tras la renuncia de Martín Guzmán. Pero mas allá de eso, algunos de ellos, de a poco se alejan de los ideales de Cristina Kirchner, que tiene una clara intención de poder reposicionarse de cara al 2023.

Se dice que la actual vicepresidenta, aún no logra sumar adeptos a su idea por regresar al poder. Varios de los gobernadores que habitualmente están cerca de la ex presidenta, no fueron reunidos para expresar sus posturas, luego de la salida de Guzmán del Ministerio de Economía. Por el momento, parece que no están incluidos en el plan por tomar decisiones o al menos, marcar su pensamiento. Muchos de ellos, hablan de "Unidad", un concepto que fue nombrado varias veces durante las últimas semanas.

Por ejemplo. El riojano Ricardo Quintela, impulsa “la unidad monolítica del Frente de Todos”, solicitando que los gobernadores se sienten con “la vice y el Presidente, con Sergio Masa y otros actores con los que se pueda consolidar una mesa de diálogo”. Mientras que Jorge Capitanich y el gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Insfrán, se refirieron a la “unidad en la diversidad”, en discursos algo parecidos.

El núcleo duro de los mandatarios kirchnerista está en el norte del país; el sanjuanino Sergio Uñac; Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), que siempre intentaron mostrarse equidistante tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner. Los temas que marcaron en sus agendas y en algunas declaraciones, se refieren al avance de la inflación, la distribución de subsidios para servicios públicos y la inversión en obras.

La estrategia que pondría en marcha la mayoría fue la que ensayaron antes de las legislativas del año pasado, la de replegarse en sus territorios y tratar de preservar su caudal electoral aunque ya hace varios meses que repiten que es cada vez más difícil el “alambrado” de las provincias. Los que todavía no lo hicieron acelerarán la definición del calendario electoral 2023. Lo anunciaron Tucumán, Salta y Río Negro. En la misma linea, está Misiones, San Juan, Entre Ríos, Chubut, Neuquén y La Rioja. También podría hacerlo La Pampa, mientras que por mandato constitucional no pueden unificar Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego.