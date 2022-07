En algunos barrios ya piden cámaras para monitorear a los trapitos

Pese a desarrollar una actividad prohibida por las normativas locales, los “cuidacoches” siguen instalados en distintas calles de la Ciudad , ya sea para reservar espacios de estacionamiento, para lavar vehículos o para “garantizar” que no sufran ningún robo. Si bien se sustentan en miles de personas que les dan dinero, por presión o convicción, hay barrios, como el de 3 y 49, en los que se juntan firmas para que los erradiquen y otros en los que se denuncian ataques como pasó ayer en 5 y 44.

“Estamos juntando firmas queremos que el intendente Julio Garro nos reciba y entienda que sentimos que el barrio está tomado por los “trapitos”, para peor están borrachos de la mañana a la noche”, dijo un vecino de 3 y 49.

El problema es de larga data en esa zona y los vecinos saben desde la hora que llegan hasta el momento en el que se van. En muchas oportunidades se sienten intimidados por los grupos que se concentran en las esquinas con el objetivo de cuidar los autos, pero matan el tiempo consumiendo bebidas alcohólicas, aseguran en el barrio.

“Queremos que coloquen una cámara domo conectada al sistema de control de las calles, nos sentimos muy inseguros y vimos muchos hechos de violencia, incluso con el uso de armas blancas”, agregó una mujer de la zona que dice vivir atemorizada.

Los vecinos aseguraron que cada vez se ven más cuidacoches. Los puntos en los que se concentran son: 3 entre 49 y 50; 4 entre 50 y 51; 4 entre 48 y 49 y en 2 y 49.

“En el Playón del ex mercado se juntan a tomar hasta horas de la noche”, se escuchó.

La queja de vecinos y comerciantes se reitera en otras zonas, como por ejemplo, 47, entre 6 y 7 y 5 y 55.

“Algunos ofrecen sus servicios de buena manera, pero otros son patoteros y hasta ponen de tarifa 500 pesos, fundamentalmente los días de partidos”, contó Eugenia, vecina de 4 y 55.

“Me rayaron el auto”

En algunas oportunidades, las cosas concluyen mal entre los automovilistas y los “trapitos”.

Ese fue el caso de una mujer que terminó indignada por el accionar de los cuidacoches en pleno centro de La Plata cuando descubrió que su auto había sufrido un ataque y apuntó a los cuidacoches.

La vecina se comunicó con EL DIA para advertir una maniobra que realizaron los trapitos de calle 5, entre 44 y 45. Allí, según relató, le rayaron el auto porque supuestamente, “estaba mal estacionado”.

“Yo tengo que hacer trámites habitualmente en el Registro de la Propiedad (44, 4 y 5), y en general estaciono en un estacionamiento que está en esa misma cuadra. Esta semana iba a estar cerrado por vacaciones, por lo cual, tuve que empezar a dar vueltas para ver dónde podía estacionar”, relató.

También explicó que observó tachos dados vuelta en cada lugar libre para estacionar y que un vecino le comentó que había que pagarle a los “trapitos” para utilizar el espacio.

“Como se me hacía tarde porque tenia un turno, saqué uno de los tachos que había ahí. Ellos estaban mirando para otro lado, y estacioné correctamente en mi lugar. Cuando me bajo del auto, ya casi llegando a la esquina, uno me empieza a gritar, incluso con un silbato, diciéndome que estaba mal estacionada porque me había pegado mucho al cordón”, narró.

La mujer dejó el auto en ese sitio, pero cuando volvió se encontró con el cartelito que le advertía que le habían rayado el auto .

En el escrito se especificó: “Señora, el trapito le rayó el auto en la puerta trasera derecha”.

Al respecto, la Municipalidad informó que diariamente se hacen controles de tránsito y de seguridad en la vía pública. “La actividad del llamado ‘cuidacoches’ o ‘trapito’ está prohibida en la ciudad”, se aclaró y se agregó que algunos provienen de ciudades linderas. Los operativos los hace la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la dirección de Tránsito, con apoyo de agentes de la GUP.

Los vecinos de 3 y 49 se sienten intimidados por los “trapitos” y piden cámaras