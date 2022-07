Furor por C Tangana: agregó una nueva función en el Movistar Arena

El músico español C. Tangana agregó una segunda presentación en el estadio porteño Movistar Arena para el próximo 23 de noviembre tras agotar las entradas para su primer show.



El madrileño suma una nueva fecha a su gira "Sin cantar ni afinar tour" tras agotar hoy los tickets para su recital del 22 de noviembre luego de la sorpresiva cancelación de su show en la edición de marzo pasado de Lollapalooza Argentina.



El "Sin cantar ni afinar tour" también lo llevará por Bogotá, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y, en el caso de sus admiradores argentinos, su presentación funcionará como una especie de gran revancha para quienes lo esperaban como uno de los números principales en el encuentro musical de marzo pasado.



Ambos shows serán la oportunidad de volver a ver al artista español tras su paso por la versión 2019 del Lollapalooza Argentina. Desde su anterior desembarco hasta hoy, C. Tangana se consolidó como una gran figura gracias a su disco del año pasado "El Madrileño", en el que cuenta con invitados de la talla de Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Kiko Veneno, Los Gipsy Kings y el cubano Elíades Ochoa, entre otros.



A eso le siguió un memorable set en formato Tiny Desk Concert, que se estableció como el más visto de 2021, en donde estrenó su tema "Me maten", junto a Antonio Carmona. Además, el artista de música urbana obtuvo dos premios Latin Grammy a la mejor canción alternativa por "Nominao" y a la mejor canción pop/rock por "Hong Kong".



El show que lo trae en el marco de su gira está diseñado para grandes audiencias y fue concebido como un espectáculo cinemático con una propuesta audiovisual con banda y orquesta completa.