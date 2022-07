VIDEO. Espectacular accidente de un piloto argentino en Japón: lo llevaron en helicóptero al hospital

El piloto argentino Sacha Fenestraz, se accidentó en una carrera que se desarrollaba en Japón y debió ser trasladado en helicóptero al Hospital. El corredor de nuestro país sufrió un toque durante la fecha que se organizó en Fuji, perdió el control del monoplaza y chocó contra uno de los paredones del circuido.

El argentino compite en la Súper Fórmula japonesa. Sacha Fenestraz, de 22 años, nació en Francia pero que se crió a temprana edad en la provincia de Córdoba. Durante la sexta fecha que se llevó a cabo en la ciudad de Fuji, un toque por parte de Naoki Yamamoto en la parte trasera de su auto fue suficiente para hacerle perder el control del vehículo de Kondo Racing.

Un fuerte impacto contra una de las paredes de contención del circuito generó que el tren trasero y los neumáticos delanteros se desprendan totalmente de la estructura general del monoplaza. Sacha logró salir del automóvil por sus propios medios pocos segundos después del impresionante impacto y caminó lentamente entre los restos que quedaron sobre el césped de Japón.

El servicio médico llegó lo más rápido posible, atendieron al piloto y lo trasladaron en helicóptero al centro médico más cercano para realizar los estudios protocolares. Pocas horas después, el argentino publicó una foto en sus redes sociales donde está acostado en la camilla con un pulgar hacia arriba y mandó un mensaje de tranquilidad para todos sus fanáticos. "Todo bien por suerte. Muchas gracias por sus mensajes, arigato", redactó.

All ok 👍🏽 luckily thank you for your messages, Arigato 🙏🏽 pic.twitter.com/3Yeu5SUdJE