VIDEO. Peluquero platense se vistió de héroe y salvó a un perrito que se ahogaba en una alcantarilla

Faltaban pocos minutos para las 14 de este miércoles cuando una vecina de Altos de San Lorenzo escuchaba el aullido de un perro que lloraba intensamente. El sonido era cada vez más intenso, pero no sabían ni descubrían de donde venía.

Le comentó a la inquietud a otra que pasaba en bicicleta y -si bien escuchaban el perro- no percataban de donde provenía. Hasta que caminando descubrieron que los ladridos provenían desde la alcantarilla de la esquina de 76 y 30.

"Vinieron a casa, tocaron timbre y salimos con mi marido. No dudó un segundo y metió más de la mitad de su cuerpo al pozo para salvarlo", le contó a EL DIA la esposa de Gustavo Fabián Orlandi el héroe de la tarde en el barrio.

La tarea no fue nada sencilla, ya que -según contaron- el animal estaba muy asustado y costaba levantarlo. Lo bueno es que, a pesar del agua sucia y la mugre, el perrito siempre se mantuvo a flote.

Luego de unos minutos de maniobras cuidadosas llegó el grito de Fabián: "¡Lo tengo!". A pocos segundos asomaba su cabecita el can. El alivio y la alegría de los vecinos que se fueron juntando en la esquina vino acompañada de un fuerte aplauso.

El héroe, Gustavo Orlandi, regresó a su casa, se bañó y volvió a dedicarse a su profesión, en donde tiene su peluquería en 137 entre 66 y 67 en Los Hornos.

Sobre el perrito, más tarde se supo que no encontraron al dueño y por ahora a "Chaquito" lo cuida una vecina. "Creo que el esposo de la mujer que lo llevó es hincha de Independiente y el nombre se lo pusieron por un jugador de ese club. Se ve que no lo quiere o algo así". Si bien no lo dijeron, el jugador en cuestión sería el defensor Juan Manuel Insaurralde.