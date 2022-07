“Con los pies en la tierra”

Rodrigo Rey es uno de los puntos más altos de Gimnasia en 2022. Serio y rendidor, desde su llegada a principios del año pasado no solamente hizo olvidar a Jorge Broun - su antecesor en el puesto - sino que lo hizo con creces. El partido frente a River, uno de esos juegos que no quedan en la historia, no fue la excepción: el arquero evitó una derrota más abultada y fue la figura del conjunto tripero.

La caída 1 a 0 en el Monumental no se dramatizó puertas adentro del camarín visitante. Sì, de todos modos, hubo una autocrítica. Para Rodrigo Rey “faltó crear más chances de gol” y marcó diferencias importantes entre la primera etapa y el complemento cuando el conjunto de Marcelo Gallardo justificó ampliamente la victoria. “Sobre todo en el segundo tiempo jugamos muy lejos del arco de ellos y eso casi no nos dio chances de poder llegar al gol. El primer tiempo estuvo mucho más cerca de lo que quisimos que se viera”, manifestó el arquero mens sana.

“Nosotros en el primer tiempo pudimos jugar mucho detrás de Bruno Zuculini, no sé si generamos chances claras de gol pero sí estuvimos cerca del área de River. En el segundo tiempo ellos se pararon bien y nosotros ya no pudimos tener juego en mitad de cancha”, explicó Rey. La idea de juego de Néstor Gorosito pasaba por líneas agrupadas sin perder la pelota en la salida y tratar de aprovechar los espacios que los internos de River dejaban a los costados del volante central. La tarea se cumplió a medias y no le alcanzó a Gimnasia para inquietar a Franco Armani en busca de la igualdad.

Justamente por la diferencia mínima en contra Gimnasia estuvo en partido más desde el resultado que desde el juego. “Desde mi punto de vista en los últimos 5 minutos tendríamos que haber ido más encima del arco de ellos como para ver si teníamos alguna posibilidad de gol. Uno nunca sabe, un foul, un tiro desde afuera del área estando un solo gol abajo por ahí te da la chance”, opinó Rey, quien de todos modos fue realista: “En el trámite creo que River ganó bien”.

Santafecino de Las Parejas, Rey hizo las divisiones juveniles en el millonario hasta 2012, cuando pasó a préstamo a Newell’s Old Boys. A principio de año recibió un llamado para tantear un posible regreso a la institución de Nuñez. La continuidad lograda en Gimnasia lo llevó a elegir el arco por encima de esperar una posible ida de Armani. ¿Cambiarán las cosas a fin de año? “Gracias a Dios las últimas dos veces que me tocó jugar en cancha de River me fue bien pero es algo que se verá si es que llega algún día”.

Al Lobo se le cortó en Tucumán un invicto de 12 fechas. Desde esa derrota frente a Atlético sumó un punto sobre nueve y no logró convertir goles. Para el arquero esa no es una preocupación ya que “hay que ver fecha por fecha. Contra Colón tuvimos varias chances de gol y no pudimos convertir, si voy más atrás contra Central tuvimos una sola y ganamos 1 a 0. Si creo que River en el segundo tiempo nos superó mucho, eso es lo que nos preocupa más que nada. Está claro que tres fechas sin hacer un gol uno no quiere que pase pero es lo que toca hoy. Ahora hay que jugar la fecha que viene y tratar de sumar de a tres que es la forma de salir de estas tres fechas sin poder ganar”.

Además Rey dijo que no cambian los objetivos más allá de que se hayan dado vuelta los resultados. “Siempre hemos dicho que tenemos los pies sobre la tierra, que no nos sobra nada, que si vamos a ser lo que fuimos ante River. Damos pelea hasta el final, incluso ante un rival que para mi gusto es el que mejor juega en nuestro fútbol. Estuvimos bien desde lo defensivo, desde la lucha. La forma está clara, va a ser siempre la misma, esperemos que con Lanús podamos ganar”, expresó.

Para el arquero, nada ha cambiado y hay una única manera de salir de los malos resultados. “De la misma forma que lo hemos hecho hasta hace cuatro fechas cuando estábamos primeros. Trabajando día a día, cada día de la misma manera, con las mismas ganas”, declaró el golero.

Desde su experiencia Rey respaldó a los pibes del club que están tratando de ganarse un lugar en el once titular. “En el fútbol y más en un equipo como el nuestro en el que se juega con muchos jóvenes, en el que los recambios son chicos que están dando sus primeros pasos, no es fácil. Eso está claro. Sabíamos que no iba a ser fácil. Hay que trabajar más duro cada día y en la fecha que viene poder llevarnos los tres puntos”, expuso el arquero atento a los vaivenes que tiene un torneo largo para un equipo como el Lobo.

En el orden que cada hincha quiera, no hay dudas de que Rodrigo Rey integra junto a Cristian Tarragona y Brahian Alemán el podio de los mejores jugadores triperos de 2022. ¿Es este el mejor momento de su carrera? “Es difícil decirlo así porque cuando jugué en Godoy Cruz me fue muy bien. De hecho tuve la suerte de irme a jugar fuera del país gracias a ese rendimiento. Trabajo todos los días para que me vaya bien, si la gente lo ve adentro de la cancha bienvenido sea”, se mostró agradecido el arquero que lleva 26 vallas invictas en los 61 partidos defendiendo la valla gimnasista. En base a sus buenas actuaciones Rey se ha ganado el cariño de los hinchas.

Por estos días, los dirigentes de la institución comenzarán a evaluar y trabajar en la renovación de algunos contratos que vencen a fin de año. El de Rodrigo Rey es uno de esos vínculos y tanto Gorosito como la CD pretenden una extensión del mismo para que siga siendo parte del plantel en 2023.

La ambición de la dirigencia albiazul y los tiempos del arquero parecen no ir de la mano. “Ellos saben bien que sobre mi futuro y todo eso hablo cuando termine el torneo y más ahora que jugamos en pocos días muchos partidos. Tengo la cabeza puesta en que nos vaya bien y poder llegar a la meta de jugar una copa que es algo que al club hace mucho tiempo que no se le da. Una vez que se termine eso veré que es de mi futuro”, explicó Rey, quien ha dicho en más de una ocasión que se siente muy cómodo en Gimnasia.

Por ahora, no solamente es el dueño del arco, sino también una referencia puertas adentro del vestuario. Y muy seguido, la figura del Lobo.