Estudiantes visita a Boca para dar el golpe en La Bombonera: formaciones, horario y TV

Estudiantes visita a Boca en el Alberto J. Armando con una premisa: mantener el buen rendimiento mostrado la fecha pasada en el triunfo 3 a 1 sobre Barracas Central y así sumar una nueva alegría en La Bombonera.

Desde las 20:30, el equipo que dirige Ricardo Zielinski mide fuerzas con el de Hugo Benjamín Ibarra, en un cruce que podrá verse únicamente por la señal de cable codificada TNT Sports y que tendrá a Hernán Mastrángelo como encargado de impartir justicia.

No obstante lo dicho, el encuentro entre el Pincha y el Xeneize también podrá seguirse en directo a través de la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

Sin modificaciones con respecto a los que vencieron al Guapo, pero sí con novedades en la lista de convocados, el León quiere volver a rugir en La Bombonera, algo que no pudo hacer en muchas ocasiones, y que no logra desde hace prácticamente 14 años.

LEA TAMBIÉN Estudiantes busca romper un maleficio de 14 años sin triunfos

En la previa a lo que será la última semana antes de abrir el cruce con Athletico Paranaense en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, Estudiantes quiere profundizar una levantada futbolística que necesita si es que quiere seguir con vida en el certamen continental, uno de los grandes objetivos del semestre.

Para ello, el cruce de hoy por la noche ante un Boca necesitado y lejos de su mejor momento, asoma como una nueva oportunidad de dar el golpe y llegar al mano a mano con los brasileños de la mejor manera posible.

De un lado el Pincha, que quiere volver a ser el que fue tiempo atrás. Del otro lado el Xeneize, sin otra motivación que la que representa su historia y a la espera de muchos confirmaciones de aquí en adelante, como el caso del entrenador principal, independientemente de la continuidad de Ibarra hasta diciembre del 2022.

SIN CAMBIOS Y CON LA MISMA IDEA

Estudiantes jugó el pasado miércoles muy probablemente el mejor partido en lo que va de sus 9 fechas disputadas del torneo doméstico. Pese a la defensa de emergencia por las bajas de Agustín Rogel y Fabián Noguera, y con Benjamín Rollheiser y Pablo Piatti desde el arranque, el Pincha no dejó dudas ante el humilde Barracas Central, al que derrotó en el Jorge Luis Hirschi por 3 a 1 con los gritos de Leandro Díaz y los ya mencionados ex River y ex Elche de España.

LEA TAMBIÉN Benedetto, afuera de todo para recibir al Pincha

De esta manera, Zielinski y los suyos van a La Bombonera con los mismos once que ante el Guapo y con la misma idea que la del encuentro pasado: juego asociado en el medio, conexión entre las distintas líneas y la velocidad en ambos extremos del mediocampo.

Así, Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Luciano Lollo y Emmanuel Mas serán los defensores; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Benjamín Rollheiser, los mediocampistas; en tanto que en ataque se presentarán Pablo Piatti y Leandro Díaz.

FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Luciano Lollo y Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Manuel Castro y Benjamín Rolheiser; Pablo Piatti y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 20.30.

TV: TNT Sports.