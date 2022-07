VIDEO. Dramático y viral: así un hombre salvó a una nenita que cayó de un 5to piso en China

El video de un hombre atrapó a una nena de dos años que cayó al vacío desde el 5to piso de un edificio en China está dando la vuelta al mundo. Es que las imágenes de una cámara de seguridad son dramáticas ya que muestran el preciso instante en que le salva la vida a la niña, lo que generó un gran alivio.

El héroe fue identificado como Shen Dong, un banquero de 31 años que caminaba por las calles de la localidad de Tongxiang junto a su colega, Lu Xiaoting. Fue en ese momento que ambos se percataron de que una nena colgaba desde el borde de una ventana por lo que salieron corriendo en dirección al edificio y se colocaron cerca desde donde la nena estaba a punto de caer.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

Tal como muestran las imágenes, por fortuna el hombre logró atraparla pocos metros antes de que la menor de edad aterrizara en el asfalto en un fugaz movimiento de reflejos, evitando así una tragedia. Luego la trasladó de urgencia al hospital más cercano donde determinaron que la pequeña había sufrido lesiones leves en las piernas y en los pulmones. Sin embargo, permaneció estable de salud.

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, expresó Shen Dong en una entrevista con el medio local Qianjiang Evening News. Y agregó que “tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”.

El episodio se dio a conocer el pasado jueves cuando el Ministro de Relaciones Exteriores, Lijian Zhao, compartió el video a través de su cuenta de Twitter. “Tenemos a un héroe entre nosotros”, comentó adjuntando el clip.

El momento quedó registrado en una secuencia capturada por las cámaras de videovigilancia que se viralizó en las redes sociales. Hasta el momento, se desconoce cómo la nena terminó colgada desde la ventana de su departamento, así como si estaba acompañada o no de un adulto.