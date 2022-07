La renuncia del “Rolfi” agudizó la crisis en Independiente

Daniel (“Rolfi”) Montenegro renunció como director deportivo de Independiente y agudizó la grave crisis institucional, económica y deportiva del club, mientras que los principales dirigentes aguardan por una respuesta de Julio César Falcioni, quien puso como condición para hacerse cargo nuevamente del plantel profesional la unidad de las tres listas de candidatos a presidentes en las elecciones, que aún no tienen fecha de realización.

“Nos sentimos cómodos en todo momento pero es complicado hablar ahora, voy a esperar un tiempo”, señaló el “Rolfi” tras haber anunciado su salida indeclinable.

“De mi parte quedó clara la decisión de no continuar con Julio Falcioni como entrenador a comienzos de este año, cuando trajimos a Eduardo Domínguez como DT. Yo no me voy porque lo quieran de nuevo, son otras cosas las que hay detrás”, explicó el ex futbolista en declaraciones realizadas en el predio de Villa Domínico, adonde fue a despedirse del plantel.

“Mucha gente está detrás con la idea de destruir todo en el club y me soltaron la mano después de nuestro inicio”, apuntó Montenegro, quien se refirió sin mencionarlo a Héctor (“Yoyo”) Maldonado, secretario general del club, con quien se desgastó el vínculo, ya que cada vez que avanzaba con la contratación de un jugador luego le decían “no hay dinero”, según confesaron desde el entorno del ex manager.

Según detallaron las mismas fuentes, en cada contratación le respondieron que no había “plata”, como sucedió con Rodrigo Aliendro “al que tenía apalabrado”, y quien se incorporó a River en el reciente mercado de pases.

Tras el anuncio del “Rolfi”, el entrenador interino Claudio Graf también pegó el portazo.

De cara al partido de la próxima fecha contra Colón, en Santa Fe, por la Liga Profesional, quien dirigirá al equipo será Juan José Serrizuela, quien integró el equipo campeón del Apertura 2002, el último título local que ganó Independiente.

“Se tiene que cortar esto, es imposible”, analizó Montenegro en diálogo con los medios de comunicación presentes tras presentar su renuncia.

Jorge Burruchaga, quien también se desempeñara como manager de la institución de Avellaneda fue uno de los primeros en respaldar la determinación de Montenegro.