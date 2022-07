Rusherking confesó detalles de su ruptura con María Becerra y de su amor por la China Suárez

Ahora, el joven artista de Santiago del Estero contó algunos detalles del final de su relación con la famosa cantante, hace apenas varios meses, y reveló cómo fue que conoció a su actual pareja, quien le lleva ocho años y es mamá de tres niños.

Así, las polémicas declaraciones del intérprete de Bandido acerca de su ruptura con Becerra se dieron en torno a su nueva canción, Olvidate, que comienza diciendo: "Olvidate de lo que fuimo', de to' lo' beso' que nos dimo'. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que, lo que hiciste adentro mío. Me dejaste perdio', yeh".

Y como si fuera poco, luego en su estribillo dice: "Tú sabes que yo te di todo mi corazón. Jugastе y me dejaste alone (solo). Y ahora que estoy con otra en la cama te enoja y me llamas. Fue culpa tuya dejarme así. Y a todo el mundo le hablás de mí. Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago. En mis historias, en mi pasado, fuiste la mala y quedé callado. Por eso quedé como el malo. Yeh-yeh".

"Se sabe que yo escribo en base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, así que siempre me meto en el estudio escribo sobre eso" contó el cantante de 22 años.

Por otra parte confesó: "Tengo una imagen buena. Terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos y tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal", aclaró al referirse a María Becerra.

Además para finalizar, se animó a describir su vínculo con la China Suárez: "Me gusta pasar mucho tiempo con ella. La verdad es que nos cagamos de risa los dos, nos llevamos muy bien. Creo que es eso. Estamos todos los días viéndonos y pasando tiempo juntos y nos llevamos muy bien... es eso, la conexión que tenemos", señaló Rusher sobre su relación con la actriz.