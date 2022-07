Diego Topa afirmó que vio dos Ovnis y habló de una experiencia paranormal: ¿Qué contó en "PH"?

El programa que conduce Andy Kusnetzoff, conocido como "PH" ("Podemos Hablar"), recibió la presencia de la periodista Érica Fontana, Sabrina Rojas, Sofía "Jujuy" Jiménez, Leo García y Diego Topa, en cantante de música infantil.

Entre tantas historias contadas, momentos personales de cada uno, y relatos de distintas situaciones vividas a lo largo de su vida, fue este último que se animó a narrar una historia llamativa y que repercutió en el programa.

Topa contó que vio dos Ovnis. "Me ha pasado que he visto ovnis dos veces, y me encantó. Eran como las 4 de la mañana, cuando de repente aparece una luz, que no era un avión que pasó, era una luz que subió para arriba, bajó, hizo unos movimientos rápidos y se fue".

A su vez, con sus compañeros invitados prestándole atención, remarcó: "En Estados Unidos me pasó también con mis tíos, que salíamos de un cumpleaños, donde vi lo mismo, una luz que baja, de un lado para el otro”.

Por último, el animador infantil, contó: “Hace unos días yendo a Rosario, a las 12 de la noche vimos una luz impresionante que bajó y desapareció cerca de la tierra, fue impresionante; pero no se nos ocurrió pensar en un OVNI, sino en un fenómeno de un cuerpo celeste, probablemente una estrella fugaz, que nos pareció súper lindo y divertido, nada más”.

Por otra parte, recordó a su amiga y ex compañera en televisión, Romina Yan, quien falleció un 28 de septiembre del 2010, y afirmó tener experiencias paranormales: "Lo he contado varias veces, pero con Romina Yan me pasa. Lo he hablado con Cris (Morena). Le he contado que estoy pensando en algo y me aparece en ‘random’ en el auto una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella. Me aparecieron dos, una que hice con "Ro" y otra que hice con Jorgelina Aruzzi, de cuando fue el homenaje a Romina. O me aparece una foto en el celular, de la nada”, se sinceró.