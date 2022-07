Benjamín, el niño platense con altas capacidades, hace historia judicial

Con la aceptación por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de avanzar en el plan de estudios de Benjamín, el caso del nene con una capacidad intelectual evaluada por sobre la media y cuya familia litigó en la Justicia para que le permitieran al chico permanecer en un grado superior al que por su edad le habría correspondido, sentó jurisprudencia tanto en la Provincia como a nivel nacional, resaltó Fabiana Rogliano, la abogada que llevó adelante la causa.

Benjamín -8- como se dijo, tiene un nivel intelectual superior al término medio y el año pasado en la cartera educativa bonaerense se le negaba la posibilidad de avanzar según sus aptitudes. El niño completó primero y segundo grado por la plataforma Zoom; segundo año lo aprobó en un examen que le tomaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el tercer curso lo realizó a pesar de la objeción de la Dirección General de Cultura y Educación.

La cartera de enseñanza recibió la orden judicial de instrumentar un programa especial para acompañar la trayectoria de Benjamín, que cursa ahora cuarto grado en un colegio privado de la Ciudad; el organismo provincial, en rechazo de la medida, recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que desestimó el pedido y ratificó lo actuado por el juez de primera instancia, Federico Atencio.

“El problema era que no se podía acordar el plan de estudios; pero ahora, automáticamente, el ministro (Sileoni) se puso a la par de los papás de Benjamín y mío y pidió el desistimiento al fisco que es el representante legal. Con ese paso salió el acuerdo de la Cámara y vuelve el caso a la primera instancia para que desde allí se regule honorarios. Ya está firme y consentido que Benjamín quede en cuarto grado, pero además está firme y consentido el plan de trabajo”, explicó Rogliano.

Para la abogada, más allá de la batalla ganada por Benjamín y su familia, el caso “sienta un precedente en la Provincia y en la República Argentina para aquellos chicos que diagnostiquen con altas capacidades”.

El año pasado, la Dirección de Educación de la Provincia había ordenado que el alumno cursara segundo grado cuando ya estaba transitando tercer grado. La familia presentó un recurso judicial para sostener el avance que había logrado el alumno y que siguiera en tercer grado. Este año cursa cuarto grado y ante la apelación oficial, la Justicia volvió a rechazar el planteo y la cartera educativa tiene que armar un esquema especial para acompañar la trayectoria educativa del niño.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones, uno de los integrantes del cuerpo planteó “la elaboración de un proyecto pedagógico, que deberá ser acordado conjuntamente entre las autoridades del establecimiento educativo al que asiste el niño y la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de satisfacer su derecho a la educación, ofreciéndole las mejores alternativas posibles para el desarrollo integral de su personalidad”.

En marzo de este año se conoció el primer fallo judicial que avaló el avance escolar de Benjamín. En ese momento, su madre, Soledad Heit, expresó su satisfacción por lo que significaba el dictamen para Benjamín y para todos los padres que atraviesan una situación similar. “Crea un antecedente para toda la Provincia. Ahora esperamos que se ocupen de los chicos que están abandonados”, dijo Heit.

Frente a las trabas que impedían un desarrollo de las potenciales de los chicos considerados “superdotados”, la familia de Benjamín también propuso crear en la cartera educativa un área para estos casos, con la posibilidad de que se trabaje con MENSA, una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1946 en Oxford, Inglaterra, que agrupa a personas con elevado cociente intelectual.

La historia de Benjamín

Apenas nació, los padres de “Benja” detectaron que el bebé estaba adelantado a su edad e incluso un pediatra les sugirió que “aflojaran” con la estimulación. Pese a los consejos, a los seis meses el nene empezó a hablar, ya diferenciaba los colores y tenía reacciones de niños más grandes. Al año y medio le dijo a la madre que ya no usaría más pañales.

“Recibimos consejos equivocados, sufrimos maltrato, nadie evaluaba lo mal que lo pasan estos chicos cuando no se los entiende; las maestras en lugar de capacitarse y adaptar sus conocimientos hasta lo echaron de un colegio y la consecuencia fue que a los 4 años estaba deprimido”, señaló oportumanete Andrés, el padre del chico.

Sin embargo, la experiencia no fue positiva para la formación del nene. “En ese jardín lo ataban a una silla porque él no quería dormir como el resto, sino jugar con los más grandes; también pasó situaciones en los que con tres años las maestras le discutían porque él planteaba otras interpretaciones de los cuentos infantiles o simplemente cuestionaba, por ejemplo, que los lobos no hablan”, recuerda Soledad.

Por todos los obstáculos que tuvo la familia, Soledad considera que mientras la discapacidad genera empatía, los nenes superdotados sufren el rechazo. “Tienen otra forma de percibir el mundo, lo hacen de otra manera, son más intensos emocionalmente”, sintetizó la mamá.