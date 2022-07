Una frágil tregua

La asunción de Silvina Batakis en un Salón Blanco repleto de representantes de las distintas líneas del Frente de Todos no pudo sortear la sensación hacia adentro de la coalición oficial que se trató de una suerte de puesta en escena de la frágil tregua entre el Presidente y su Vice luego del fin de semana caliente que decantó la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda.

Anoche, después de un mes, hubo reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la residencia de Olivos, que habrían pautado en la comunicación telefónica del domingo por la noche en la que se decidió la designación de la exministra de Economía bonaerense.

Sin más cambios

Ayer bien temprano había sido el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el que había rechazado que vayan a registrarse nuevos cambios en el equipo de gobierno y una reformulación del mismo en el marco de un consenso de las tres patas del FdT. No dijo nada, en cambio, sobre las versiones llegadas el domingo por la mañana, desde Tucumán, que lo daban regresando a la gobernación de la provincia norteña porque, en esos momentos, observaba que el Gobierno era “un barco que se hunde”.

Durante la víspera el oficialismo intentó dar una pátina de normalidad a una administración colapsada por las internas cruzadas a fin de minimizar la reacción del mercado algo que, a la postre, no pudo evitar. El dólar blue trepó a los $260, los bonos soberanos se desplomaron y el abastecimiento se resintió porque “nadie quería vender” no sólo “porque no había precios” sino por el temor de los importadores a no tener dólares para adquirir nueva mercadería.

Bajo ese telón de fondo hubo una reunión matutina en Olivos entre Alberto Fernández y la flamante ministra que, no obstante, tuvo una malograda comunicación con una foto que en medio de ese panorama incierto los mostraba sonrientes mientras paseaban por los jardines de la quinta presidencial.

Hacia la tarde, asimismo, se trasladaron hasta Casa Rosada donde se efectuó la jura formal en el Salón Blanco. La economista lució un tanto nerviosa pero recibió un cerrado aplauso de los asistentes. Sólo se contaron seis gobernadores y tres intendentes del Conurbano pero dijo presente la mayor parte del gabinete.

Hubo pocos empresarios –el siempre presente Daniel Funes de Rioja (UIA) y Eduardo Elztain (IRSA)- y la mesa chica de la CGT que postergó un encuentro, previsto a esa misma hora, para el atardecer en la sede de UPCN del centro porteño. La central obrera viene pidiendo un gesto a Alberto y Cristina para que garanticen la “gobernabilidad” del FdT y reclamos sectoriales como lo son una baja de la inflación que permita a las paritarias recuperar poder adquisitivo de los salarios y la devolución de los recursos de las obras sociales adeudados por Nación.

Malestar gremial

Un jefe gremial consultado por este diario no pudo ocultar su desazón por las internas y por la frágil solución a la que asimiló la designación de Batakis al frente de Economía. “Esto no da tranquilidad. Nunca vi algo así en tantos años de peronismo. Y no sabemos en qué va a terminar”, se sinceró.

Luego la portavoz Gabriela Cerruti acercó a la funcionaria al Patio de las Palmeras y, sin aceptar preguntas, dio un mensaje al establishment con la firme intención de evitar un agravamiento de la crisis financiera: aseguró que continuará con el sendero previsto por las metas rubricadas con el FMI y que le preocupa el déficit fiscal. Pareció, de esta forma, defender un modelo bastante parecido al que pregonaba Guzmán. Por ello surge el interrogante sobre cómo Cristina Kirchner y los suyos avalarían un plan que ha venido cuestionando desde principios de año.

Gobernadores

La Liga de Gobernadores conformada con la bendición del Instituto Patria, asimismo, recién se volverá a juntar a mediados de julio en Río Negro pero en las últimas horas dejaron trascender cierto malestar por no haber sido consultados el último domingo cuando aún no había definición de la crisis política. Sí, hoy podría haber un comunicado de los 9 mandatarios del Norte Grande –incluidos los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Morales (Corrientes) (UCR)- que se reunirán en Formosa. Durante el encuentro se tratará la problemática por la falta de gasoil y los cupos de combustible y gas y la situación irresuelta del Gasoducto Región Nordeste Argentino (NEA).